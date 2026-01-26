Про це Пєсков повідомив під час брифінгу, передає пропагандистське російське держагентство ТАСС.

Що кажуть у Росії про мирні переговори?

Пєсков заявив, що у Москві "позитивно оцінюють факт початку конструктивних переговорів", а російський диктатор Володимир Путін нібито отримує регулярні прямі доповіді від російських перемовників. За словами пропагандиста, точної дати зустрічі поки немає.

Він також повідомив, що поки в графіку Путіна немає телефонної розмови з Трампом, але при цьому додав, що "канали для діалогу з американською стороною дозволяють миттєво фактично узгоджувати двосторонні контакти на найвищому рівні".

Водночас Пєсков заявив, що не варто розраховувати на високу результативність перших тристоронніх переговорів з Україною.

Було б помилково розраховувати на якусь таку високу результативність перших контактів. Це дуже складна субстанція. Складні питання на порядку денному. Але сам факт, що в конструктивному ключі ці контакти почалися, це можна оцінювати позитивно. Але попереду ще серйозна робота,

– заявив він.

А також додав, що зараз тривають переговори "на експертному рівні". Роботу ведуть робочі групи. Тоді як "переговори в прямому такому форматі в початковій стадії".

Окрім цього, Пєсков знову повторив російські заяви про нібито "формулу Анкориджа" і додав, що позиція Росії щодо переговорів не змінилася. Він також зазначив, що ключовим залишається питання окупації частини України.

За його словами, "навряд чи можлива приязність на переговорах щодо України, але якщо вони тривають, то потрібно чогось намагатися досягти".

Переговори в Абу-Дабі: коротко про головне