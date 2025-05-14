"Хочет обстреливать Украину и в дальнейшем": Писториус не верит, что Путин прекратит огонь

В Европе понимают, что Путин не хочет мира. Борис Писториус сделал заявление на этот счет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZDF.

Смотрите также Зеленский и Путин в Стамбуле: что западные СМИ пишут о встрече и как Кремль требует капитуляции

Германия понимает замысел Путина

Фридрих Мерц говорил о серьезных санкциях против России, если Путин не захочет прекратить огонь. Борис Писториус подчеркнул: Европа действительно имеет серьезные намерения давить на Москву. А в то, что Путин перестанет стрелять, – не верит.

Неохотно, но, к сожалению, должен сказать, что я ничего другого и не ожидал. Это поведение, которое Владимир Путин проявлял с самого начала. Он не хочет переговоров, он хочет и дальше бомбить, воевать и захватывать территории.

А поскольку Путин "ведет себя как всегда", то следует предпринять дальнейшие шаги относительно санкций и поставок оружия в Украину.

К слову, Германия больше не будет комментировать планы о Taurus для Украины. Из-за такого заявления есть слухи, что вопрос поставки этих ракет уже решен.