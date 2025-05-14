Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZDF.

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Німеччина розуміє задум Путіна

Фрідріх Мерц говорив про серйозні санкції проти Росії, якщо Путін не захоче припинити вогонь. Борис Пісторіус підкреслив: Європа справді має серйозні наміри тиснути на Москву. А у те, що Путін перестане стріляти, – не вірить.

Неохоче, але, на жаль, мушу сказати, що я нічого іншого й не очікував. Це поведінка, яку Владімір Путін виявляв від самого початку. Він не хоче переговорів, він хоче і далі бомбардувати, воювати і захоплювати території.

А оскільки Путін "поводиться як завжди", то слід зробити подальші кроки щодо санкцій і поставок зброї в Україну.

До слова, Німеччина більше не коментуватиме плани щодо Taurus для України. Через таку заяву є чутки, що питання постачання цих ракет уже вирішене.