У нас с Украиной сегодня произошел значительный прогресс, – Рубио о переговорах в Майами

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о "значительном прогрессе" в переговорах. Стороны работают над обеспечением независимости Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Общественного из зала переговоров в Майами.

Смотрите также В Майами началась встреча Украины и США: первые заявления

Как Рубио прокомментировал ход переговоров с Украиной?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны уже на половине пути "обеспечения суверенности и независимости Украины". По его словам, между сторонами произошел "значительный прогресс".

Мы за последние 10 месяцев имеем значительный прогресс. Мы имеем значительную поддержку и сейчас обсуждаем будущее Украины, безопасность, чтобы агрессия не повторялась, обсуждаем процветание Украины и ее восстановление,

– добавил Умеров.

Он поблагодарил американскую сторону за то, что Украину слышат и за то, что уже было сделано для достижения мира.

Начало встречи в Майами: смотрите видео

Что известно о встрече в Майами?