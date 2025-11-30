У нас с Украиной сегодня произошел значительный прогресс, – Рубио о переговорах в Майами
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с Украиной по обеспечению ее независимости.
- Обсуждались вопросы безопасности, будущего Украины, ее процветания и восстановления, во избежание повторения агрессии.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о "значительном прогрессе" в переговорах. Стороны работают над обеспечением независимости Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Общественного из зала переговоров в Майами.
Как Рубио прокомментировал ход переговоров с Украиной?
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны уже на половине пути "обеспечения суверенности и независимости Украины". По его словам, между сторонами произошел "значительный прогресс".
Мы за последние 10 месяцев имеем значительный прогресс. Мы имеем значительную поддержку и сейчас обсуждаем будущее Украины, безопасность, чтобы агрессия не повторялась, обсуждаем процветание Украины и ее восстановление,
– добавил Умеров.
Он поблагодарил американскую сторону за то, что Украину слышат и за то, что уже было сделано для достижения мира.
Что известно о встрече в Майами?
В Майами в гольф-клубе Виткоффа Shell Bay началась встреча делегаций США и Украины. На ней должны согласовать дальнейшие шаги, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.
Перед началом встречи Умеров поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о состоянии подготовки, ключевые позиции и ожидаемые результаты этого этапа переговоров.