30 листопада, 17:34
У нас з Україною сьгодні відбувся значний поступ, – Рубіо про переговори в Маямі

Сергій Попович
Основні тези
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив про "значний поступ" у переговорах з Україною щодо забезпечення її незалежності.
  • Обговорювалися питання безпеки, майбутнього України, її процвітання та відбудови, щоб уникнути повторення агресії.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про "значний поступ" у переговорах. Сторони працюють над забезпеченням незалежності Украни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір Суспільного із зали переговорів у Маямі.

Як Рубіо прокоментував хід переговорів з Україною?

Ми за останні 10 місяців маємо значний поступ. Ми маємо значну підтримку і зараз обговорюємо майбутнє України, безпеку, щоб агресія не повторювалася, обговорюємо процвітання України і її відбудову, 
– додав Умєров.

Він подякував американській стороні за те, що Україну чують та за те, що вже було зроблено для досягнення миру.

Початок зустрічі у Маямі: дивіться відео

Що відомо про зустріч у Маямі?

  • У Маямі у гольф-клубі Віткоффа Shell Bay розпочалася зустріч делегацій США та України. На ній повинні узгодити подальші кроки, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.

  • Перед початком зустрічі Умєров поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати цього етапу переговорів.