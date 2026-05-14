США хотят продолжения мирных переговоров и готовы стать посредником, Рубио

В США заявили о готовности и в дальнейшем помогать в переговорах между Украиной и Россией. Там надеются на возобновление диалога между сторонами в ближайшее время.

Об этом в интервью Fox News сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Какие планы США имеют на мирные переговоры в Украине?

По его словам, администрация Дональда Трампа остается открытой к дипломатическому урегулированию войны. Рубио отметил, что в последние месяцы переговорный процесс несколько затормозился из-за изменения настроений обеих сторон.

Украинцы чувствуют себя все увереннее относительно своей позиции на поле боя; они прошли зиму; россияне настроены немного оптимистично, потому что цена на нефть выросла. Но, надеюсь, будь-то заявление Владимира Путина или что-то другое, надеюсь, мы скоро достигнем точки, когда обе стороны снова начнут диалог. И мы готовы сыграть роль посредничества и довести это до завершения,

– сказал Рубио.

Американский госсекретарь также заявил, что сейчас США являются единственной страной в мире, которая способна добиться завершения этой войны.

Рубио отметил, что Дональд Трамп стремится к скорейшему прекращению боевых действий и считает войну разрушительной для обеих стран. Он говорит, что Украине понадобятся десятилетия на восстановление, тогда как Россия уже несет значительные человеческие и экономические потери.

Отдельно госсекретарь обратил внимание на развитие украинских военных технологий и новых методов ведения войны.

Нет сомнений, что необходимость ведения этой войны заставила украинцев разработать новую тактику, новые методы, новое оборудование, новую технологию, которая создает своего рода гибридную асимметричную войну. Это впечатляет, без сомнения. Вы посмотрите на россиян, которые теряют в пять раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Украина – это меньшая страна и меньшая армия, хотя украинские Вооруженные силы являются самыми сильными, самыми мощными Вооруженными силами во всей Европе,

– сказал Рубио

Рубио также заявил, что российская армия ежемесячно теряет примерно от 15 до 20 тысяч военных погибшими.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес отметил, что Белый дом не только занимает позицию России в войне с Украиной, но и провозглашает кремлевские нарративы. Поэтому сейчас Вашингтон нельзя расценивать как союзника Украины. Однако сегодня Конгресс поддерживает Киев.

Ранее Рубио говорил, что США не будут способствовать прогрессу в переговорах