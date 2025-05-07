США стремятся к началу прямых переговоров между Украиной и Россией, – Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал переговоры по завершению российско-украинской войны. По мнению чиновника, Украина и Россия должны вести прямые переговоры.

В то же время он отметил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в этом процессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что заявил Вэнс о переговорах между Украиной и Россией

По словам вице-президента США, посредничество Вашингтона в переговорах между Украиной и Россией невозможно без прямых контактов обеих стран.

Вероятно, невозможно быть посредником в этом вопросе без по крайней мере некоторых прямых переговоров между Россией и Украиной,

– убежден Вэнс.

Он добавил, что Соединенные Штаты хотят перейти от идеи 30-дневного перемирия к долгосрочному урегулированию войны в Украине. А также отметил, что ее продолжение является плохим не только для США, но и для Европы, Украины и России.

Вэнс выразил надежду, что в этом случае удастся достичь долговременного мира, который будет экономически выгодным как для украинцев, так и для россиян. А также отметил, что президент США Дональд Трамп ненавидит, когда гибнут невинные люди или даже солдаты и хочет, чтобы убийства прекратились.

Вице-президент Соединенных Штатов добавил, что сейчас Россия требует "слишком много" на переговорах по Украине. Он объяснил, что "существует большая пропасть" между тем, где оказались украинцы и россияне.