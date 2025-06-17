Путина можно заставить к перемирию, – Волкер

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер высказался относительно российского диктатора Владимира Путина. В частности, он считает, что мир с главой Кремля невозможен.

По его словам, Путин не согласится на мир с Украиной, даже на условный новый "Минск-3", но его можно заставить заключить перемирие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Волкера "Укринформу".

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Что сказал Волкер о Путине

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины убежден, что Путин никогда не согласится ни на одно соглашение. Он объяснил это наличием у диктатора абсолютистского, ложного исторического и политического нарратива, а также желанием ликвидировать Украину, а именно ее национальную идентичность, и сделать вид, что она "всегда была только Россией".

Именно поэтому глава Кремля не согласится ни на что другое, но попытается продолжать выдвигать и повышать свои требования.

В то же время Волкер считает, что еще до конца года можно достичь прекращения огня. Условием для этого могут стать финансовые сложности в России, поскольку военной угрозы свержению режима нет, а "цветных революций" в России можно не ждать.

Путин должен остаться без денег. Если его валютные резервы уменьшатся до примерно 10 миллиардов долларов и продолжат падать, он не захочет рисковать платежеспособностью российского государства. Без денег он не сможет управлять страной,

– объясняет Волкер.

Он добавляет, что в случае, если Россия окажется в действительно трудном экономическом положении, Путин может сделать так называемый "жест доброй воли" и согласиться на 30-дневное перемирие, но все равно попытается выдвигать свои ультиматумы.

Впрочем, Волкер подчеркивает, что как только стрельба прекратится, против России нужно ввести такие меры, которые позволят сдержать любые будущие атаки.

По его словам, это должна быть политическая, экономическая и военная сила и этого можно достичь, в частности, благодаря американскому оружию, украинским солдатам и европейским гарантиям безопасности.

Отметим, что ранее Курт Волкер также сказал, что может заставить Путина сесть за стол переговоров. По его словам, для этого нужно увеличить военную помощь Украине и усилить санкции против Кремля.