Мирный план Трампа предусматривает отказ Украины от миротворцев и вступления в НАТО, – WSJ

Мирный план президента США Дональда Трампа, вероятно, столкнется с серьезным противодействием со стороны Украины. Это связано с тем, что он предусматривает для Киева значительные территориальные уступки России и отказ от требований о размещении миротворческих сил.

Кроме этого, Украина будет вынуждена отказаться от вступления в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что говорят в WSJ о мирном плане Трампа?

По данным американских чиновников, Соединенные Штаты пытаются использовать тот же подход, что и для достижения прекращения огня в Газе – разработать план из нескольких пунктов, а затем подтолкнуть стороны к его принятию.

Однако по словам европейского чиновника, этот план, вероятно, столкнется с решительным сопротивлением в Киеве и европейских правительствах, ведь он предусматривает, что Украина передаст России весь восточный регион Донбасса, включая территории, которые сейчас контролирует.

Украине придется согласиться как минимум на несколько лет отказаться от членства в Организации Североатлантического договора. Государству также не будет разрешено размещать международные миротворческие силы на территории страны. Зато, по словам чиновников, Москва обязуется не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание законодательно.

Представитель администрации США заявил, что Трамп не считает своей задачей возвращение Украине территорий, уже захваченных Россией. Вместо этого он стремится к соглашению, которое положит конец боевым действиям. Сторонники предложения США утверждают, что наступление России на поле боя и коррупционный скандал с участием соратников Зеленского усилят давление на Киев, побуждая его к заключению соглашения.

Однако это предположение оспорил один западный чиновник, который заявил, что у украинского президента теперь стало еще меньше возможностей для маневра из-за коррупционного расследования, и что отход от основополагающих позиций своей страны в сфере безопасности лишь еще больше подорвет его позиции внутри страны.

Что стоит знать о плане Трампа?