Впрочем, как отмечает обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис, главный вопрос заключается в том, насколько реалистичен этот механизм и выдержит ли он столкновение с реальностью. Подробности мирных инициатив США основания для сомнений относительно их воплощения рассказывает 24 Канал.

Какой недостаток есть в "мирном плане Трампа"?

По данным СМИ, план предусматривает вывод украинских войск со всего Донбасса и сокращение численности и боеспособности ВСУ. Россия, со своей стороны также должна сделать определенные уступки.

По предложению Трампа, ее войска должны вернуть часть захваченных территорий в Запорожской и Херсонской областях. Украине, в обмен на ограничение своего военного потенциала, могут предложить гарантии безопасности со стороны США.

Аналитик Дэниел ДеПетрис объясняет, что цель таких гарантий заключается в смягчении возражений Украины относительно других пунктов плана и сдерживании России от возобновления боевых действий в удобное для нее время.

В то же время с украинской стороны ожидаемые уступки являются политически чувствительными и непосредственно затрагивают так называемые "красные линии".

Американцы могут считать, что потеря Покровска Украиной – это лишь вопрос времени. Но украинцы воспримут такую оценку как опасную, пораженческую и пренебрежительную по отношению к жертвам своей армии. Если реакция настолько острая по Покровску, представьте, как они отнесутся к потере всего Донбасса,

– отмечает ДеПетрис.

Что могут предусматривать гарантии безопасности от США?

Предложение Трампа предоставить Украине гарантии безопасности США как своеобразный "утешительный приз" также вызывает вопросы. Во-первых, это противоречит базовой концепции Трампа об отказе от обязательств по безопасности, которые не должны ложиться на плечи американских военных, и фактически конфликтует с принципом "Америка превыше всего".

Во-вторых, подчеркивает аналитик, включение Украины под американский "зонтик безопасности" имело бы те же последствия, что и предложение Киеву вступить в НАТО – решение, которого администрации США избегали в течение двух десятилетий, поскольку оно якобы неизбежно разозлило бы Москву и требовало бы единогласного решения внутри альянса.

ДеПетрис утверждает, что некоторые страны НАТО могут даже выступить против американских гарантий для Украины, опасаясь, что Трамп и его преемники потребуют их помощи в случае нового обострения конфликта. Россия, со своей стороны, скорее всего, будет рассматривать эти гарантии как символические и малозначимые.

Ключевой вопрос остается открытым: будут ли гарантии США эффективными и сможет ли Вашингтон реально их обеспечить.

Администрации Байдена и Трампа имели разные подходы по многим вопросам, но обе придерживались принципа, что не стоит вмешиваться в обычный конфликт с крупнейшей ядерной державой мира только ради защиты Украины,

– подчеркивает экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Как Украина отреагировала на предложения США?