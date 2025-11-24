Украинские "красные линии": как изменились новые 28 пунктов мирного плана и почему это уже не капитуляция

В течение всех выходных дней, 22 – 23 ноября, лидеры цивилизованного мира работали над последствиями так называемых "мирного плана США", также известных как "28 пунктов".

Появление оригинальных "28 пунктов" получилось эффектным и страшным. Этот документ, как мы теперь знаем, создали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер чуть ли не в изоляции. Примерно в таких же условиях Мерри Шелли 200 лет назад придумала монстра Франкенштейна – чудовище, собранное из кусков других людей.

Удалось ли дипломатам и политикам нивелировать спрятанные в тексте ловушки и перебросить снова мяч (или гранату) на сторону России – читайте в материале 24 Канала.

Что изменила встреча в Женеве?

"28 пунктов" также собраны из кусков, но российских. Поэтому здесь ближе аналогия из русской литературы – о Пушкине в ссылке и друзьях, которые бывали у него в Михайловском наездами и подбрасывали идеи для "Бориса Годунова". Только вместо Ивана Пущина таким "другом" стал путинский переговорщик Кирилл Дмитриев.

Вместе с ним и его лексикой американцы и подготовили зловещий документ, по факту – капитуляции Украины, ограбления Европы и премирования России за геноцидную агрессию с ультимативным требованием одобрить эту "измену" как можно скорее, чтобы Трамп мог объявить о "peace deal" ко Дню благодарения (27 ноября, – 24 Канал), очень специфического американского праздника, что стилизует трагедию потери родины коренными американцами под добрую сказку.

Вот только флоридские "литераторы" просчитались, потому что в итоге услышали не пушкинское "Народ безмолвствует", а довольно громкое возмущение.

Американские генералы, которые прибыли в Киев с ультимативными требованиями и угрозами остановить предоставление оружия и разведывательных данных отбыли из Украины ни с чем. Серьезные вопросы решали уже в другом формате, в Женеве. Там генерал Дэн Дрисколл формально возглавлял американскую делегацию, но оказался в тени госсекретаря и советника по нацбезопасности Марко Рубио и Стива Уиткоффа (которого решили держать под рукой, чтобы он случайно снова не получил передозировку российской пропагандой).



Американская делегация в Женеве / Фото AP

Кроме американцев и украинцев во главе с Ермаком в Женеве 23 ноября были также представители Европы. Политические советники европейских лидеров добавили украинской позиции взвешенности и очень нужной мощности, нехватка которой ощущалась на фоне последних коррупционных скандалов и довольно нервного обращения президента Зеленского к нации 21 ноября.



Андрей Ермак и государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Женеве, 23 ноября 2025 года / Фото MARTIAL TREZZINI / AP

По итогам переговоров Украине и союзникам удалось нивелировать главные опасные пункты плана Уиткоффа и переделать этот документ на что-то приличное и такое, что не уничтожает украинские "красные линии".

Отметим, что США формально также остаются союзниками Украины, но в ноябре пытались играть на стороне России. И здесь уже можно говорить о докторе Джекиле и мистере Хайде, один из которых накладывает нефтяные санкции на Россию, а другой отдает на растерзание Украину и пишет в соцсети, что неблагодарные украинцы его не благодарят и он уже почти обиделся.

Впрочем, в Женеве верх взяла "нормальная версия" Америки, за что должны благодарить Марко Рубио.

Американский дипломат в очередной раз сыграл на стороне Украины. Рубио "позволил себя убедить" в том, что план Уиткоффа – не окончательный и требует дополнительной проработки. А за месяц до этого стараниями Рубио была отменена встреча Путина и Трампа в Будапеште, которая имела потенциал повторить аляскинский кринж, но уже не на краю света, а в сердце Европы.

Поэтому, если кого-то из американцев и надо поблагодарить, то именно господина Марко.

У нас есть очень хорошая рабочая версия, которая уже была создана на основе предложений всех соответствующих сторон, участвующих в этом процессе, и мы смогли сейчас рассмотреть некоторые из этих вопросов, пункт за пунктом. И я думаю, что мы достигли значительного прогресса... Поэтому мы работаем над этим, внося некоторые изменения в надежде еще больше уменьшить разногласия и приблизиться к чему-то, что будет приемлемым как для Украины, так и, очевидно, для Соединенных Штатов,

– Марко Рубио подводит итоги переговоров в Женеве 23 ноября.

Новая и старые версии – это небо и земля, ведь женевская редактура убрали все опасные места и сделала из бомбы спокойный документ.

Новая редакция "28 пунктов" – обновленный текст (поданный Reuters)

1. Должен быть подтвержден суверенитет Украины.

2. Между Россией, Украиной и НАТО будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все двусмысленности, существовавшие в течение последних 30 лет, будут решены.

Пункт 3 "мирного плана" США, согласно которому "ожидается, что Россия не будет вмешиваться в дела своих соседей, а НАТО не будет расширяться дальше", предлагается изъять.

4. После подписания мирного соглашения будет начат диалог между Россией и НАТО с целью решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы гарантировать глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущих экономических перспектив.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность Вооруженных сил Украины в мирное время будет ограничена 800 тысячами (предложение США предусматривало ограничение до 600 тысяч, независимо от "мирного" или "немирного" времени).

7. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого не существует (США предлагали Украине конституционно закрепить отказ от членства в НАТО, а НАТО – включить пункты об отказе принимать Украину в будущем).

8. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием в Украине в мирное время (Предложение США предусматривало категорический отказ от размещения в Украине "сил НАТО" в принципе).

9. В Польше будут размещены истребители НАТО.

10. Гарантия США (относительно безопасности Украины), что отражает статью 5.

️США получат компенсацию за гарантию.

️Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию.

если Россия вторгнется в Украину, помимо надежного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, а любое признание новой территории и все другие преимущества от этого соглашения будут отменены.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос будет рассматриваться.

12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся:

️Создание Фонда развития Украины для инвестирования в отрасли с высоким уровнем роста, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.

соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной с целью совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища.

️Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

развитие инфраструктуры.

добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

️Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Постепенная реинтеграция России в мировую экономику.

вопрос об отмене санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае (США предлагали снять санкции без оговорки о "постепенности" этого процесса).

соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в таких сферах, как энергетика, природные ресурсы, инфраструктура, искусственный интеллект, центры обработки данных, редкие земли, совместные проекты в Арктике, а также другие взаимовыгодные корпоративные возможности.

Россия будет приглашена вернуться в G8.

14. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует убытки, нанесенные Украине. (Европейские государства изъяли предложения США о 100 млрд евро инвестиций на восстановление Украины и 50% прибыли американской стороны с процесса восстановления Украины).

15. Будет создана совместная рабочая группа по вопросам безопасности с участием США, Украины, России и европейских стран для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.

16. Россия законодательно закрепит политику ненападения на Европу и Украину.

17. Соединенные Штаты и Россия договариваются продлить действие договоров о нераспространении и контроле ядерного оружия.

18. Украина соглашается оставаться неядерным государством.

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а произведенная энергия будет распределена поровну между Россией и Украиной в соотношении 50/50.

20. Украина примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств (Предложение США содержало положение о запрете "любой нацистской идеологии").

21. Территории.

Украина обязуется не восстанавливать свою оккупированную суверенную территорию военными средствами. Переговоры об обмене территориями начнутся от линии соприкосновения.

Этот пункт существенно расходится с предложениями США: во-первых, нет предложения о передаче России части территорий; во-вторых, нет предложения о признании Крыма российским; в-третьих, обсуждение территориальных вопросов привязано к прекращению огня.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силовыми методами. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческих целей, и будут заключены соглашения о свободной перевозке зерна Черным морем.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

️Все оставшиеся в плену лица и тела будут обменены по принципу "всех на всех".

все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей.

будет введена программа воссоединения семей.

будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения. (В отличие от предложения США, отсутствует четкое требование о выборах "в течение 100 дней" после подписания соглашения).

26. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта (США предлагали автоматическую полную амнистию сторон, включая российских военных преступников).

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушение будут предусмотрены санкции.

28. После того как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным точкам для начала выполнения соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под наблюдением США.

Что будет дальше?

Совместное заявление участников переговоров в Женеве буквально бурлит оптимизмом:

Обе стороны признали консультации крайне продуктивными.

Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов.

Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Также Украина учла свои предыдущие коммуникационные ошибки и без устали благодарила президента Трампа буквально за все. Он такое любит.

Украинская делегация еще раз выразила благодарность Соединенным Штатам и, в частности, лично Президенту Дональду Дж. Трампу за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней,

– важнейшая для Трампа часть заявления по итогам Женевы.

По состоянию на понедельник, 24 ноября, нам известно, что американцы подвинули свой ультиматум на День благодарения и пока не будут отменять помощь. Президент Зеленский снова посетит Белый дом для согласования нового текста и подписания рамочного документа.



Как мы поняли – личная встреча с Трампом для политика является лучшим способом получить желаемое (избранный мэр Нью-Йорка Мамдани не даст соврать) зато для агрессии у Трампа используется Джей Ди Вэнс, но с ним вроде бы также найден общий язык.

Внимательный читатель непременно вспомнит, что нечто похожее в этом году уже было – и будет прав. Примерно так же происходил процесс заключения так называемого "минерального соглашения" между США и Украиной. Помните такое? Тогда также сначала был гнев США, потом было вмешательство Европы и ценные советы Украине, как вести себя с неадекватами. Далее было усвоение урока украинцами и блестящий проход по краю пропасти под аплодисменты новых друзей из Белого дома.

После этого были большие надежды на приближение к миру и уже традиционный саботаж всех возможных усилий со стороны России. Нечто похожее произойдет и на этот раз. Россия не слишком горела желанием соглашаться на план, предложенный Уиткоффом под шепот Дмитриева, а сейчас совершенно точно не согласится на вменяемую его версию. Поэтому продолжит воевать и катиться в пропасть.

Путин до сих пор верит, что его армия получает одну небывалую победу за другой (иначе не смаковал бы несуществующей победы россиян под Купянском, где по его убеждению было окружение, сопоставимое со сталинградским). Поэтому Россия не видит для себя смысла останавливаться и стремится воевать дальше. Трампа это также злит, поэтому он и вводит санкции. Несмотря на все, они потенциально очень мощное оружие, способное нанести России большой вред. Собственно, уже наносит.

В этой ситуации важно не останавливаться. Говорится как о санкциях, так и о помощи Украине, а также продажа оружия Европе, которую та передает нам. Сейчас это единственный путь. Потому что время для реальной мирной дипломатии еще не наступило.