После критики ЕС: из проекта "мирного плана" США убрали пункт об использовании росактивов

В новой версии американского "мирного плана" для Украины больше не упоминается использование замороженных российских активов. Ранее этот пункт резко раскритиковали в ЕС.

После переговоров в Женеве европейские страны заметили прогресс и ощутимое смягчение позиции США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как должны были использоваться росактивы и почему это смутило ЕС?

В обновленном американском предложении по урегулированию войны в Украине больше нет пункта об использовании замороженных российских активов. Речь идет об около 100 миллиардах долларов для финансирования усилий США по восстановлению Украины. Ранее в документе отмечалось, что половину от этих средств получат США, а неиспользованные активы должны перейти в совместный американо-российский инвестиционный фонд. Однако после консультаций в Женеве европейские представители отметили, что это противоречивое положение исчезло из документа.

Европейские дипломаты заявили, что последние изменения в "мирном плане" США свидетельствуют о большей готовности администрации Трампа к сотрудничеству с европейскими партнерами, ведь первая версия плана для последних стала неожиданностью и вызвала значительное беспокойство.

По информации издания FT, после встречи в Женеве документ существенно сократили – из 28 пунктов осталось только 19.

Как обновили документ?