"Все будут прыгать от радости": стенограмма разговора Виткоффа с помощником Путина по Украине

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и советник Путина Юрий Ушаков провели 5-минутный телефонный разговор. Чиновники обсуждали вопросы российско-украинской войны и определяли дату звонка Путина к Трампу перед визитом Зеленского в Вашингтон.

Полную стенограмму их телефонного разговора, которая состоялась 14 октября, эксклюзивно получил Bloomberg, сообщает 24 Канал.

О чем разговаривали Виткофф и Ушаков?

В телефонном разговоре специальный представитель Трампа и помощник российского диктатора Путина согласовывали шаги Москвы накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По информации издания, между Виткоффом и Ушаковым установились настолько доверительные отношения, что они открыто общались о точной дате, когда Путин позвонит Трампу и что тот должен сказать, чтобы разговор был максимально эффективным.

Согласно стенограмме, Виткофф советовал Ушакову, как российская сторона может подать Трампу идею условного "мирного плана" из около 20 пунктов, чтобы тот воспринял ее как свою собственную инициативу.

СМИ подчеркивает, что Кремль частично выполнил рекомендации Виткоффа.

Стенограмма телефонного разговора Уиткоффа и Ушакова:

Стив Уиткофф: Привет, Юрий.

Юрий Ушаков: Да, Стив, привет, как дела?

С.В: Все хорошо, Юрий. Как твои?

Ю.У.: Все хорошо. Приветствую, мой друг. (Вероятно, говорится о соглашении о прекращении огня в Секторе Газа и поездке Трампа в Израиль и Египет 13 октября – накануне этого разговора – 24 Канал)

С.В.: Спасибо.

Ю.У.: Вы сделали замечательную работу. Просто замечательную работу. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо.

С.В.: Спасибо, Юрию, и спасибо за твою поддержку. Я знаю, что ваша страна поддержала это (соглашение по Газе – 24 Канал), и я тебе благодарен.

Ю.У.: Да, да, да. Да. Ты знаешь, что именно поэтому мы и приостанавливаем организацию первого российско-арабского саммита (он был запланирован на 15 октября 2025 года в Москве, однако перенесен на первую половину 2026 года – 24 Канал).

С.В.: Да.

Ю.У.: Да, потому что мы считаем, что в том регионе вы делаете настоящую работу.

С.В.: Но слушай. Я тебе кое-что скажу. Я думаю... я думаю, что если нам удастся решить все это дело с Россией-Украиной, все будут прыгать от радости.

Ю.У.: Да, да, да. Да, тебе нужно решить только одну проблему (смеется).

С.В.: Какую?

Ю.У.: Российско-украинскую войну.

С.В.: Я знаю! Так как нам это решить?

Ю.У.: Мой друг, я просто хочу твоего совета. Как думаешь, будет ли полезным, если наши боссы (Трамп и Путин) проведут телефонный разговор?

С.В.: Да, думаю да.

Ю.У.: Итак, думаешь – да. А когда, по твоему мнению, это было бы возможно?

С.В.: Я думаю, как только вы предложите, мой (президент Дональд Трамп – 24 Канал) будет готов это сделать.

Ю.У.: Хорошо, хорошо.

С.В.: Юрий, Юрию, я бы вот что сделал. Моя рекомендация.

Ю.У.: Да, конечно, пожалуйста.

С.В.: Я бы сделал этот звонок и просто еще раз подчеркнул бы, что вы поздравляете президента (Трампа – 24 Канал) с этим достижением (соглашением по Газе – 24 Канал), что вы его поддержали, вы поддержали его. Что вы уважаете его (Трампа – 24 Канал) как человека мира, и что вы просто... что вы очень рады видеть, что это произошло. Вот что я бы сказал. Я думаю, учитывая это звонок был бы действительно хорошим.

Потому что... давай я скажу то, что сказал президенту (Трампу – 24 Канал). Я сказал ему, что вы – что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Это мое убеждение. Я сказал президенту, что верю в это. И я считаю, что вопрос заключается в том, что мы имеем две страны, которым трудно достичь компромисса, и если нам это удастся, мы будем иметь мирное соглашение. Я даже думаю, что, возможно, мы выложим, условно, 20-пунктное мирное предложение, как мы сделали это по Газе. Мы составили "план Трампа" из 20 пунктов, который состоял из 20 пунктов для мира, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами. По моему мнению..

Ю.У. Хорошо, хорошо, мой друг. Я думаю, что именно этот вопрос наши лидеры и могли бы обсудить. Слушай Стив, я согласен с тобой, что он (Путин – 24 Канал) поздравит (Трампа – 24 Канал), он скажет, что господин Трамп настоящий миролюбец, и так далее. Это он скажет.

С.В.: Но вот что, по моему мнению, было бы замечательно.

Ю.У.: Да, да.

С.В.: А что, если бы, если бы... послушай меня..

Ю.У.: Я обсужу это со своим боссом, а потом вернусь к тебе. Хорошо?

С.В.: Да, потому что послушай, что я говорю. Я просто хочу, чтобы ты сказал... возможно, просто сказал президенту Путину – потому что ты знаешь, что я имею глубочайшее уважение к президенту Путину..

Ю.У. Да-да.

С.В.: Возможно, он скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсуждали очень похожий 20-пунктный мирный план – и это могло бы быть то, что, по нашему мнению, может немного сдвинуть дело с места. Мы открыты для таких вещей – изучить, что нужно для заключения мирного соглашения. Между нами говоря, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения: Донбасс (полного контроля над которым требует Россия – 24 Канал) и, возможно, какой-то обмен территориями. Но я говорю – вместо того, чтобы говорить так, лучше давайте говорить более обнадеживающе, поскольку я думаю, что нам удастся достичь соглашения. И я думаю, Юрий, президент (Трамп – 24 Канал) предоставит мне немало пространства и свободы действий, чтобы достичь соглашения.

Ю.У.: Понимаю..

С.В: Поэтому если мы сможем создать такую возможность, чтобы после я поговорил с Юрием, и у нас был бы разговор, я думаю, это могло бы привести к чему-то значительному.

Ю.У.: Ок, это звучит хорошо. Звучит хорошо.

С.В.: И еще кое-что: в пятницу (17 октября, на третий день после разговора Виткоффа с Ушаковым – 24 Канал) Зеленский приедет в Белый дом.

Ю.У.: Знаю об этом (подсмеивается)

С.В.: Я пойду на эту встречу, потому что они (вероятно, Белый дом – 24 Канал) хотят, чтобы я там был. Но я думаю, что если это возможно, стоит провести телефонный разговор с твоим боссом (Трампа с Путиным – 24 Канал) до этой встречи в пятницу (Трампа с Зеленским в Белом доме – 24 канал).

Ю.У.: То есть до – до, так?

С.В. Именно так.

Ю.У.: Хорошо-хорошо. Я понял твои советы. Поэтому я обсужу это со своим боссом, а потом вернусь к тебе, хорошо?

С.В.: Хорошо, Юрий, скоро услышимся.

Ю.У.: Отлично, замечательно. Искренне благодарю. Спасибо тебе.

С.В.: Пока-пока.

Ю.У.: Пока.

Что известно о "мирном плане", который представил Трамп?