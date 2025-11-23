Трамп может отменить ограничение численности украинской армии в мирном плане, – WP

Администрация Дональда Трампа разработала мирный план урегулирования войны, который состоит из 28 пунктов. Однако пока этот документ остается открытым для переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Читайте также План Трампа на самом деле содержал 30 пунктов: журналист Грозев раскрыл, что исчезло из документа

Что может измениться в проекте мирного плана?

По словам американских чиновников, близких к переговорам, администрация признает: "гарантии безопасности еще недостаточно сильны" в предложенном Трампом мирном плане.

Например, президент США может или повысить, или полностью отменить ограничения численности украинской армии. Также США рассматривают возможность предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk после заключения мирного соглашения.

Суверенитет Украины никогда не может быть поставлен под угрозу. Это откроет шлюзы в Европе,

– сказал один из ключевых чиновников.

Он сравнил возможный коллапс с распадом Югославии в 1991 году, который вызвал десятилетия региональных конфликтов.

Чиновник также отметил, что, несмотря на некоторые сообщения, администрация Трампа "на 100% привержена продолжению поддержки Украины со стороны американской разведки". По его словам, мирный план является "амбициозным" и открытым для переговоров.

О каком мирном плане идет речь?