Трамп може скасувати обмеження чисельності української армії в мирному плані, – WP

Адміністрація Дональда Трампа розробила мирний план врегулювання війни, який складається з 28 пунктів. Однак наразі цей документ залишається відкритим для переговорів.

Що може змінитися в проєкті мирного плану?

За словами американських посадовців, близьких до переговорів, адміністрація визнає: "гарантії безпеки ще недостатньо сильні" у запропонованому Трампом мирному плані.

Наприклад, президент США може або підвищити, або повністю скасувати обмеження чисельності української армії. Також США розглядають можливість надати Україні крилаті ракети Tomahawk після укладення мирної угоди.

Суверенітет України ніколи не може бути поставлений під загрозу. Це відкриє шлюзи в Європі,

– сказав один із ключових посадовців.

Він порівняв можливий колапс з розпадом Югославії у 1991 році, який спричинив десятиліття регіональних конфліктів.

Посадовець також зазначив, що, попри деякі повідомлення, адміністрація Трампа "на 100% віддана продовженню підтримки України з боку американської розвідки". За його словами, мирний план є "амбітним" і відкритим для переговорів.

Про який мирний план йдеться?