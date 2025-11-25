Украина соглашается на мирное предложение, но от России никакой информации, – CBS News

Источники CBS News днем 25 ноября сообщили, якобы Украина соглашается на мирное предложение США. Хотя некоторые детали документа еще нуждаются в уточнении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Смотрите также Как команда Трампа придумывала 28 пунктов мирного плана: WSJ сделало реконструкцию

Правда ли, что Украина согласилась на мирный план США?

Американский чиновник сообщил CBS News во вторник, что правительство Украины "согласилось на мирное соглашение", посредником в котором выступила администрация Трампа, чтобы остановить почти четырехлетнюю агрессию России. Американский чиновник и советник по национальной безопасности Украины Рустем Умеров заявил, что было достигнуто общее согласие по предложению, детали которого еще должны быть проработаны,

– говорится в статье.

Свой источник CBS News цитирует так: "Украинцы согласились на мирное соглашение. Остаются некоторые мелкие детали, которые нужно согласовать, но они согласились на мирное соглашение".

Два американских чиновника и два дипломатических источника анонимно рассказали CBS News, что эта новость появилась, когда министр армии США Дэн Дрисколл находился в Абу-Даби для встречи с российскими чиновниками.

Еще один источник, знакомый с переговорами, также подтвердил присутствие Дрисколла в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Россия, как страна-агрессор, не отреагировала сразу на то, что было согласовано в Абу-Даби. Выступая на пресс-конференции во вторник, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил журналистам, что, хотя Россия "ценит позицию США, которые берут на себя инициативу в решении украинского конфликта", Москва "действует профессионально, не разглашая информацию до достижения официальных договоренностей... Россия ожидает, что США в ближайшее время проинформируют ее о результатах консультаций с Украиной и Европой",

– указало медиа.

Интересно! Представитель Дрисколла подтвердил переговоры. Но Лавров отказывается подтвердить переговоры в Абу-Даби. Сообщения в медиа о переговорах он назвал "сливами, постоянными спекуляциями, распространением слухов". "Мы этим не занимаемся. Мы хотим действовать, как это заведено у сотрудников внешнеполитических ведомств, – договариваться конфиденциально, прежде чем объявлять то, о чем вы договорились", – сказал Лавров.

Что делает Дрисколл в Абу-Даби?

Он "работал в Абу-Даби над пересмотренной версией предложения Белого дома на 28 пунктов после продуктивных переговоров в Женеве". Впрочем, не ясно, кто еще от американцев с ним.

Судя по тому, что говорят источники CBS News, Дрисколл работает с россиянами. Но есть сообщения, что в Абу-Даби также находится украинская делегация, которая контактирует с Дрисколлом и его командой.

Американский военный чиновник в Абу-Даби сообщил CBS News, что Дрисколл провел во вторник несколько часов, ведя переговоры с российскими представителями, весь день входя и выходя с совещаний. "Мы остаемся очень оптимистичными", – сказал чиновник. – "Секретарь Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, что вскоре получим ответ от россиян. Все происходит очень быстро",

– информирует издание.

Смотрите также "Не пустой болтовней занимаются": Лавров заявил, что Россия получила план Трампа

Что еще говорили в России о мирном плане США?