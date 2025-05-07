Просто дурак, – Байден исчерпывающе отреагировал на попытки Трампа умиротворить Путина

Экс-президент США Джо Байден считает, что подход администрации Трампа к войне в Украине является современным прототипом политики умиротворения. По его словам, отказ от территорий не успокоит Москву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Джо Байдена для ВВС.

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Байден раскритиковал политику умиротворения Трампа

В интервью у Байдена спросили мнение о мирном соглашении Трампа, по которому Украине предлагали отказаться от части территории, чтобы положить конец боевым действиям.

46 президент США отметил, что российский диктатор считает Украину частью России и верит, что имеет на нее исторические права. По мнению Байдена, каждый, кто думает, что Путин остановится, если ему отдать украинские территории в рамках соглашения – просто дурак.

Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту, решить, что он собирается взять значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит. Я не совсем понимаю,

– сказал политик.

Он выразил опасения, что некоторые страны НАТО, которые граничат с Россией, могут "просто сказать, что мы должны пойти на компромисс" с Путиным, если Украина в конце концов откажется от территорий.

Джо Байден также обеспокоен тем, что Европа может "потерять доверие к уверенности Америки и ее лидерства".

Заметим, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в рамках соглашения "Крым останется за Россией". Также план США включает пункт о сохранении Кремлем фактического контроля над ныне оккупированной территорией. Однако даже несмотря на такие уступки со стороны Америки Москва продолжает настаивать на полном контроле над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями и отказывается от прекращения огня.