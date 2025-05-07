Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Джо Байдена для ВВС.

Дивіться також Трамп більше не може вдавати, що вірить у "миролюбність" Путіна, – Bloomberg

Байден розкритикував політику умиротворення Трампа

В інтерв'ю у Байдена запитали думку про мирну угоду Трампа, за якою Україні пропонували відмовитися від частини території, щоб покласти край бойовим діям.

46 президент США зазначив, що російський диктатор вважає Україну частиною Росії і вірить, що має на неї історичні права. На думку Байдена, кожен, хто думає, що Путін зупиниться, якщо йому віддати українські території у рамках угоди – просто дурень.

Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту, вирішити, що він збирається взяти значні ділянки землі, які йому не належать, то це його задовольнить. Я не зовсім розумію,

– сказав політик.

Він висловив побоювання, що деякі країни НАТО, які межують з Росією, можуть "просто сказати, що ми повинні піти на компроміс" з Путіним, якщо Україна зрештою відмовиться від територій.

Джо Байден також стурбований тим, що Європа може "втратити довіру до впевненості Америки та її лідерства".

Зауважимо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що у рамках угоди "Крим залишиться за Росією". Також план США включає пункт про збереження Кремлем фактичного контролю над нині окупованою територією. Однак навіть попри такі поступки з боку Америки Москва продовжує наполягати на повному контролі над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями і відмовляється від припинення вогню.