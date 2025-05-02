Незважаючи на таку вигідну пропозицію, Путін не поспішає завершити своє вторгнення, продовжуючи вимагати всі чотири українські регіони, які він контролює лише частково, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Що робити США із непоступливим Путіним

Видання зазначає, що Білий дім повинен пам'ятати про дві речі.

По-перше, не варто очікувати, що українці просто приймуть капітуляцію, яка, як вони передбачають, призведе до нового нападу. Хоча в короткостроковій перспективі у них небагато шансів витіснити російські війська, їхня оборона залишається стійкою. Сьогодні Україна має найбільшу армію в Європі та виробляє значну частину власної зброї. Народ втомлений від війни, але не готовий здаватися.

По-друге, переваги Росії не є такими вирішальними, як здається. За останні три роки її війська просувалися повільно й за надзвичайно високої ціни. Її воєнна економіка зазнає тиску через високу інфляцію, нестачу робочої сили, зростання відсоткових ставок і скорочення валютних резервів. Після нібито зростання понад 4% торік, економіка майже зупинилася на рівні близько 0%. Зниження цін на нафту вдарило по головному джерелу бюджетних доходів.

Чим довше триватиме війна, тим вищим буде ризик економічного колапсу та соціального вибуху всередині країни. У Путіна є вагомі причини шукати угоди – і боятися американського тиску, якщо він цього не зробить.

Американські посадовці натякнули, що вже висунули остаточну пропозицію і готові "відійти", якщо сторони не дійдуть згоди. Безумовно, це буде мудріше, ніж підтримувати фіктивну угоду, яка винагороджує агресію та провокує майбутні війни.

Однак кращою стратегією буде чітко дати зрозуміти, що США готові надавати логістичну підтримку миротворцям, продовжувати допомогу українській армії та оборонній промисловості, а також підтримувати інтеграцію країни до європейської системи безпеки та її майбутнє членство в Європейському Союзі.

Одночасно американські посадовці мають дати зрозуміти Кремлю: якщо він продовжить ухилятися від припинення вогню, США ще більше посилять санкції, зокрема вторинні обмеження проти покупців російської нафти, і вживуть заходів для зміцнення обороноздатності України. Військова допомога США та розвіддані надходитимуть безперешкодно.

Незалежно від того, яку угоду Путін підпише зараз, він, найімовірніше, й надалі сприйматиме Україну як російську територію, а свободу українців — як загрозу. Тому, щоб така мирна угода мала шанс на виживання, вона повинна містити реальний стримуючий фактор проти майбутньої агресії. І саме США повинні його забезпечити.