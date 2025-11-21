Укр Рус
Более выгодный для Украины: лидеры ЕС срочно готовят альтернативный мирный план
21 ноября, 12:04
Более выгодный для Украины: лидеры ЕС срочно готовят альтернативный мирный план

Полина Буянова
Основні тези
  • Европейские лидеры разрабатывают альтернативный мирный план для Украины, который должен быть выгоднее для Киева, по сравнению с предложением США.
  • Ожидается, что госсекретарь Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами уже в пятницу, 21 ноября.

Европейские лидеры работают над собственным альтернативным предложением о прекращении войны в Украине и пытаются убедить Киев поддержать его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что предлагает Европа?

Мирный план администрации Трампа для Украины требует от Киева значительных территориальных уступок и уступок по безопасности, и одновременно предлагает Москве значительные экономические и политические стимулы.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа работали над планом в течение последнего месяца и обсуждали его с украинскими коллегами в последние дни.

Зато европейский план завершения войны должен быть более выгодным для Украины.

Чиновники надеются представить его в ближайшее время, но Киев пока не дал согласия присоединиться к нему, 
– говорится в материале.

По словам журналистов, подготовкой нового плана Европа может выражать недовольство предложением США.

Ожидается, что уже в пятницу, 21 ноября, госсекретарь Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами.

Новый мирный план США: кратко

  • Администрация Трампа одобрила план потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией, который состоит из 28 пунктов. Чиновники США уверяют, что он должен обеспечить гарантии безопасности и условия для "длительного мира".
     

  • Согласно плану, Украина должна оставить Донбасс, сократить армию вдвое и отказаться от ключевых категорий вооружения, включая дальнобойное оружие. В обмен на это Россия якобы обещает не нападать снова на Украину.
     

  • Владимир Зеленский обсудил с американской делегацией мирный план Трампа. Он объяснил американской делегации моменты, которые являются принципиальными для Украины. Уже в ближайшие дни президент также планирует провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.