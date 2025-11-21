Більш вигідний для України: лідери ЄС терміново готують альтернативний мирний план

Європейські лідери працюють над власною альтернативною пропозицією щодо припинення війни в Україні та намагаються переконати Київ підтримати її.

Що пропонує Європа?

Мирний план адміністрації Трампа для України вимагає від Києва значних територіальних та безпекових поступок, водночас пропонує Москві значні економічні та політичні стимули.

Високопосадовці адміністрації Трампа працювали над планом протягом останнього місяця та обговорювали його з українськими колегами останніми днями.

Натомість європейський план завершення війни має бути більш вигідним для України.

Посадовці сподіваються представити його найближчим часом, але Київ поки не дав згоди приєднатися до нього,

– йдеться в матеріалі.

За словами журналістів, підготовкою нового плану Європа може висловлювати невдоволення пропозицією США.

Очікується, що вже в п'ятницю, 21 листопада, держсекретар Марко Рубіо обговорить американську ініціативу з європейцями.

Новий мирний план США: коротко