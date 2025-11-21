Більш вигідний для України: лідери ЄС терміново готують альтернативний мирний план
- Європейські лідери розробляють альтернативний мирний план для України, який має бути вигіднішим для Києва, у порівнянні з пропозицією США.
- Очікується, що держсекретар Марко Рубіо обговорить американську ініціативу з європейцями вже в п'ятницю, 21 листопада.
Європейські лідери працюють над власною альтернативною пропозицією щодо припинення війни в Україні та намагаються переконати Київ підтримати її.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Що пропонує Європа?
Мирний план адміністрації Трампа для України вимагає від Києва значних територіальних та безпекових поступок, водночас пропонує Москві значні економічні та політичні стимули.
Високопосадовці адміністрації Трампа працювали над планом протягом останнього місяця та обговорювали його з українськими колегами останніми днями.
Натомість європейський план завершення війни має бути більш вигідним для України.
Посадовці сподіваються представити його найближчим часом, але Київ поки не дав згоди приєднатися до нього,
– йдеться в матеріалі.
За словами журналістів, підготовкою нового плану Європа може висловлювати невдоволення пропозицією США.
Очікується, що вже в п'ятницю, 21 листопада, держсекретар Марко Рубіо обговорить американську ініціативу з європейцями.
Новий мирний план США: коротко
Адміністрація Трампа схвалила план потенційної мирної угоди між Україною та Росією, який складається із 28 пунктів. Посадовці США запевняють, що він має забезпечити гарантії безпеки й умови для "тривалого миру".
Відповідно до плану, Україна має залишити Донбас, скоротити армію удвічі та відмовитися від ключових категорій озброєння, включно з далекобійною зброєю. В обмін на це Росія нібито обіцяє не нападати знову на Україну.
Володимир Зеленський обговорив з американською делегацією мирний план Трампа. Він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Вже найближчими днями президент також планує провести телефонну розмову з Дональдом Трампом.