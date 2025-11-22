Европа направила свой вариант мирного плана в Вашингтон, – Spiegel

Ведущие европейские государства, Япония и Канада отвергают американский мирный план для Украины в его нынешнем виде. Вместо этого они предлагают альтернативу.

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на "безоговорочном одобрении" предложения Киевом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Что говорят в Европе о мирном плане Трампа?

В издании отмечают, что США оказывают давление на Украину и ее сторонников своим 28-пунктным планом. В связи с этим европейские лидеры 22 ноября заявили, что план содержит важные элементы, но требует дальнейшей работы.

Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями для украинских вооруженных сил, которые сделают Украину уязвимой к будущим нападениям,

– отмечают там.

А также добавляют, что некоторые пункты плана касаются ЕС и НАТО, поэтому члены этих организаций должны будут одобрить его реализацию. В заявлении подтверждается неизменная поддержка Украины и отмечается, что Европа намерена оставаться в тесном контакте с Украиной и США в ближайшие дни.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил на саммите G20 в Южной Африке, что война не может быть прекращена без согласия Украины и ее европейских сторонников.

Он сказал, что четко дал это понять президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора и заметил, что "войны не могут быть прекращены великими державами, не принимая во внимание действия стран, участвующих в войне". Именно поэтому война может завершиться только при безусловном согласии Украины. Мерц добавил, что результат войны будет иметь последствия для безопасности всего континента.

Сообщается, что встреча сторонников Украины в Йоханнесбурге продолжалась более часа. Кроме канцлера Мерца, в ней приняли участие представители Канады, Великобритании, Норвегии и Японии. Также присутствовали главы государств и правительств Франции, Италии, Испании, Финляндии, Ирландии и Нидерландов.

По словам участников, группа пришла к согласию по трем пунктам: документ США будет служить основой для дальнейших обсуждений. Беспокойство Европы следует решать в рамках упорядоченного процесса. А те части проекта, которые касаются исключительно ЕС должны быть предметом переговоров ЕС. Однако пока проект официально направлен только Украине.

Какие требования содержит план Трампа?