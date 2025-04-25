Путин хочет большего: почему "мирного плана" Трампа может оказаться недостаточно

"Мирный план" Дональда Трампа по завершению войны играет на руку России. Однако даже этого может оказаться недостаточно для страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В чем заключается проблема "мирного плана" Трампа

По словам журналистов, Дональду Трампу легче давить на Киев, поскольку Украина зависит от американской помощи и разведки. Однако это не означает, что Россия более склонна к мирному соглашению.

Основная проблема с предложенным Трампом соглашением заключается в том, что пока публично не известно, чего именно президент США ожидает от Москвы. Белый дом, возможно, стремится к более широкой разрядке в отношениях между США и Россией. Однако без долговременного урегулирования войны в Украине это может вызвать серьезный раскол в трансатлантическом альянсе и НАТО.

Вторая проблема – также непонятно, чего Трамп ожидает от Владимира Зеленского. Ранее президент США в своей заметке призвал Зеленского "сделать это", но неясно, что именно он имел в виду.

Предложенное мирное соглашение, вероятно, предусматривает, что Украину призовут согласиться на замораживание линии фронта, а возможно, на американское признание оккупированного Крыма российским. При этом Трамп уточнил, что не требует от Киева признать аннексию полуострова. Журналисты добавили, что санкции со стороны Украины и Европы будут и дальше изолировать Крым, а также ни ЕС, ни Киев не согласятся с признанием Крыма частью России.

Так что же делать с соглашением, которое предусматривает замораживание линии фронта? Это также может не соответствовать интересам Москвы. Недавняя попытка Путина затянуть дипломатический процесс свидетельствует о том, что Кремль считает, что его лучшие дни на поле боя еще впереди,

– говорится в материале CNN.

Кроме того, нечеткие "красные линии", которые озвучивают российские чиновники, только усложнять достижения длительного мира. Москва выступает против присутствия европейских военных в качестве миротворцев или сил сдерживания на территории Украины.

Россия также выступает против дальнейшей иностранной помощи Украине и обмена разведывательной информацией, а взамен желает немедленного снятия санкций. Все эти требования противоречат более широким интересам безопасности европейского континента и не способствуют достижению мирного соглашения.

Глубокая же проблема заключается в том, что Путин считает: время на его стороне, тогда как Трамп неоднократно заявлял, что "часы тикают". Эти два противоположных подхода вряд ли позволят достичь устойчивого соглашения. И, возможно, Кремль это понимает.