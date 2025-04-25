Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У чому полягає проблема "мирного плану" Трампа

За словами журналістів, Дональду Трампу легше тиснути на Київ, оскільки Україна залежить від американської допомоги та розвідки. Однак це не означає, що Росія більш схильна до мирної угоди.

Основна проблема із запропонованою Трампом угодою полягає в тому, що наразі публічно не відомо, чого саме президент США очікує від Москви. Білий дім, можливо, прагне ширшої розрядки у відносинах між США і Росією. Однак без довготривалого врегулювання війни в Україні це може спричинити серйозний розкол у трансатлантичному альянсі та НАТО.

Друга проблема – також незрозуміло, чого Трамп очікує від Володимира Зеленського. Раніше президент США у своєму дописі закликав Зеленського "зробити це", але неясно, що саме він мав на увазі.

Запропонована мирна угода, ймовірно, передбачає, що Україну закликатимуть погодитися на замороження лінії фронту, а можливо, на американське визнання окупованого Криму російським. При цьому Трамп уточнив, що не вимагає від Києва визнати анексію півострова. Журналісти додали, що санкції з боку України та Європи будуть і далі ізолювати Крим, а також ні ЄС, ні Київ не погодяться з визнанням Криму частиною Росії.

То що ж робити з угодою, яка передбачає замороження лінії фронту? Це також може не відповідати інтересам Москви. Нещодавня спроба Путіна затягнути дипломатичний процес свідчить про те, що Кремль вважає, що його найкращі дні на полі бою ще попереду,

– йдеться в матеріалі CNN.

Крім того, нечіткі "червоні лінії", які озвучують російські посадовці, лише ускладнюватимуть досягнення тривалого миру. Москва виступає проти присутності європейських військових як миротворців чи сил стримування на території України.

Росія також виступає проти подальшої іноземної допомоги Україні та обміну розвідувальною інформацією, а натомість бажає негайного зняття санкцій. Всі ці вимоги суперечать ширшим безпековим інтересам європейського континенту та не сприяють досягненню мирної угоди.

Найглибша ж проблема полягає в тому, що Путін вважає: час на його боці, тоді як Трамп неодноразово заявляв, що "годинник цокає". Ці два протилежні підходи навряд чи дозволять досягти стійкої угоди. І, можливо, Кремль це розуміє.