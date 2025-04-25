Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Трамп прокоментував, чи отримуватиме Україна ракети Patriot і розвіддані

Що змусило Трампа звернутися до Путіна

Через три місяці без суттєвих результатів, Трамп був змушений звернутися до Путіна після останнього ракетного обстрілу Києва.

Володимире, СТОП! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду!,

– написав американський лідер у Truth Social.

У виданні зауважили, що нездатність Трампа зупинить бойові дії в Україні після обіцянки швидко завершити війну все більше засмучує його та, мабуть, паралізує.

Водночас тепер постає питання, чи готовий він натиснути на Москву, аби вона пішла на суттєві поступки для досягнення мирної угоди, так само як він підштовхував Україну. Однак це може поставити під загрозу його більш масштабну мету – зближення з Росією.

Трамп заявив, що готовий дати Росії та Україні трохи часу для укладання угоди, після чого США можуть припинити свою підтримку мирним переговорам.

"Ми дуже твердо думаємо, що вони обидва хочуть миру, але їм потрібно сісти за стіл переговорів", - заявив Трамп журналістам у Білому домі 24 квітня, додавши, що у нього є певний крайній термін, який він не розголошує.

Що здивувало Трампа у поведінці Путіна

Хоча Трамп критикував Путіна раніше, такі випадки були досить рідкісними, і помічники президента США зазначають, що останнім часом він був справді здивований і навіть роздратований тим, що Путін не проявив більшої гнучкості.

Трамп спрямував своє розчарування на Україну, а не на Росію, оскільки на Київ було легше впливати, зазначив Томас Грем, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин. Після сварки з Зеленським в Овальному кабінеті в лютому, Трамп тимчасово припинив обмін розвідданими з Україною і призупинив військові поставки.

За словами Грема, у Трампа небагато інструментів впливу на Москву, які можна було б легко реалізувати. Після російського вторгнення в 2022 році США та їхні союзники наклали безпрецедентні санкції на Росію, яка переорієнтувала свій експорт на нових торгових партнерів.

Після інавгурації Трамп припустив, що може ввести додаткові санкції на російську нафту, якщо Путін відмовиться від мирної угоди. Однак він не згадував про цю ідею в четвер, 24 квітня, вважаючи, вказавши, що, на його думку, Росія надасть Заходу послугу, не захопивши решту України.

На запитання про те, які поступки Путін пропонував на переговорах, Трамп відповів: "Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни".

Попри це, Трамп не виявляє особливого бажання перечити Путіну. Його переконання, що він може досягти мирної угоди, можливо, базується на його захопленні російським лідером, чиє рішення вдертися в Україну у 2022 році він назвав "геніальним" і "розумним".

Які є побоювання щодо Віткоффа

Цю особисту симпатію тепер поділяє й посланник Трампа в Москві Стівен Віткофф, який, як очікується, здійснить свою четверту поїздку для зустрічі з Путіним найближчими днями. Після попередніх візитів він повертався, вихваляючи поведінку Путіна і кажучи, що вважає угоду можливою.

Однак відсутність досвіду Віткоффа у спілкуванні з росіянами може дати Трампу занадто оптимістичну оцінку шансів на мир, вважає Грем. Це може змусити Трампа відчути себе обдуреним, додав він.

Грем, який раніше працював радником з національної безпеки з питань Росії при Джорджу Бушу-молодшому і досі часто відвідує Москву, зазначив, що на початку року росіяни висловлювали занепокоєння, що Віткофф може не до кінця розуміти справжні вимоги Росії щодо України.

"Боязнь була в тому, що Віткофф передасть Трампу якусь подобу погляду на російську позицію, яка не була справжньою позицією Росії. І ми, можливо, бачимо трохи цього просто зараз", – заявив Грем.

Яких поступок домоглася Росія від США

Попри великі втрати, Москва вже отримала низку поступок від адміністрації Трампа, зокрема сигнали про можливе визнання Криму частиною Росії, виключення України з НАТО та прийняття фактичної окупації територій України.

Дії Трампа також послабили ізоляцію Москви від Заходу та посіяли напругу у відносинах із союзниками США у Європі, які виступають за більш жорстку позицію щодо України.

Росіяни не бачать сенсу укладати угоду, поки вони можуть поступово просуватися вперед на полі бою й отримувати більше поступок від американців,

– зазначив Ерік Грін, колишній помічник Ради національної безпеки адміністрації Байдена.

Він додав, що через це у росіян немає потреби кудись поспішати.