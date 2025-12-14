Наступил решающий момент для Украины, – Стармер после разговора с фон дер Ляйен
- Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен заявили, что сейчас решающий момент для будущего Украины.
- Они отметили, что Европа будет поддерживать ее для достижения справедливого мира.
На Западе прилагают усилия для мирного урегулирования войны в Украине. По словам Кира Стармера, наступили решающие дни для будущего нашей страны.
13 декабря вечером состоялся телефонный разговор премьера Великобритании и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политики обсудили работу над мирным планом, который предложили США, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Стармера.
Как Стармер оценил переговоры по мирному плану США?
Они согласились, что сейчас решающий момент для будущего Украины, и Европа будет поддерживать ее столько, сколько нужно для достижения справедливого и прочного мира.
Также Стармер и фон дер Ляйен говорили о последних действиях по использованию замороженных российских активов.
Обратите внимание! 12 декабря Евросоюз принял решение заморозить активы российского центрального банка, которые хранятся в ЕС, на сумму 210 миллиардов евро на бессрочный период. Это позволит использовать часть средств на поддержку обороны Украины, а также устранить риск того, что Венгрия или Словакия могут внезапно заблокировать продолжение "заморозки", заставив ЕС вернуть средства России.
- Напомним, что 13 – 14 декабря в Берлине проходят консультации по возможному прекращению проходят консультации относительно возможного прекращения огня в Украине с участием советников по внешней политике, в частности из США и Украины.
- 15 декабря в немецкой столице состоится саммит с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров. Они будут обсуждать американский мирный план.
- По словам президента Украины, главная тема переговоров в Германии – гарантии безопасности в рамках мирного соглашения, восстановления страны и завершения войны.
- К слову, Украина передала документ-ответ на последнюю версию американского мирного плана. В украинском варианте закреплено сохранение контроля Украины над отдельными районами востока, которые по американскому предложению должны быть переданы России. Также украинский план не содержит требования отказа от права на вступление в НАТО.
- Европейские лидеры обеспокоены, что мирный план США может позволить России использовать демилитаризованную зону для подготовки к новому вторжению в Украину.