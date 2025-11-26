"Наступили решающие дни": в Европе назвали 5 принципов для мира в Украине

Урсула фон дер Ляйен высказалась о приоритетах Европы на будущее. Она уделила много внимания праву Украины на самооборону, а также праву украинцев определять свое будущее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Урсулы фон дер Ляйен.

Что сказала фон дер Ляйен о мирном плане?

Президент Еврокомиссии подчеркнула: "Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Ничего о НАТО без НАТО".

Она подчеркнула, что любое мирное соглашение должно содержать надежные гарантии безопасности, а безопасность Украины и Европы должна быть гарантирована на долгосрочную перспективу.

Суверенитет Украины должен быть сохранен, а границы нашей страны не могут быть нарушены силой.

Суверенитет также означает возможность самостоятельно выбирать свое будущее. Украина выбрала европейскую судьбу. Ее будущее лежит в нашем Союзе,

– акцентировала фон дер Ляйен.

Европейская комиссия представила документ по обеспечения финансовых потребностей Украины в 2026 – 2027 годах. В том числе там предполагают использование замороженных российских активов. Сейчас Европа готова представить юридический текст.

5 принципов, которые ЕС предлагает для мира в Украине:

ВСУ не могут быть ограничены в количестве.

Будущее Украины – в ЕС. Границы нельзя изменить силой.

Брюссель поддержит Киев финансово.

Должны быть гарантии безопасности для Украины и санкции для России. Также речь идет о финансировании восстановления Украины, интеграцию в единый рынок или членство Украины в ЕС.

Россия должна вернуть в Украину всех похищенных детей.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для Украины и Европы наступили решающие дни, а потому надо и в дальнейшем давить на Россию, пока не будет справедливого мира.

Она обратила внимание и на то, что россияне начинают жестче атаковать Украину, как только в переговорах намечается серьезный прогресс. И это было не раз.

Для России любое мирное соглашение – это про постоянное перекраивание карты, это про возвращение к отношениям между великими державами и сферам влияния. Но для Украины и Европы любое мирное соглашение – это о создании справедливого и мирного мира. Мира, который остановит этот конфликт, и не посеет зерно для новых конфликтов в будущем,

– высказалась президентка.

Чиновница заверила, что Европа не бросит Украину и будет и в дальнейшем поддерживать Киев. От мира в Украине зависит надежная архитектура безопасности для Европы.

Переговоры в Женеве она назвала отправной точкой. И сказала: реализация любого мирного соглашения в основном будет зависеть от ЕС и его партнеров по НАТО.

Россияне не намерены участвовать в мирных переговорах, а потому Европа должна поддерживать Украину для ее самообороны.

Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем двери для новых войн завтра. Мы не можем этого позволить,

– акцентировала чиновница.

США игнорируют интересы Киева

А вот журналисты CNN обратили внимание, что США будто игнорируют или преуменьшают беспокойство украинцев по некоторым деликатным вопросам.

Возможную сдачу Донбасса, сокращение количества ВСУ, отказ от вступления в НАТО в Белом доме называют "мелкими деталями, которые нужно согласовать".