"Наступили решающие дни": в Европе назвали 5 принципов для мира в Украине
- Урсула фон дер Ляйен отметила, что любое мирное соглашение должно гарантировать безопасность Украины и Европы на долгосрочную перспективу.
- ЕС предлагает пять принципов для мира в Украине, в частности, возвращение похищенных детей.
Урсула фон дер Ляйен высказалась о приоритетах Европы на будущее. Она уделила много внимания праву Украины на самооборону, а также праву украинцев определять свое будущее.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Урсулы фон дер Ляйен.
Что сказала фон дер Ляйен о мирном плане?
Президент Еврокомиссии подчеркнула: "Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Ничего о НАТО без НАТО".
Она подчеркнула, что любое мирное соглашение должно содержать надежные гарантии безопасности, а безопасность Украины и Европы должна быть гарантирована на долгосрочную перспективу.
Суверенитет Украины должен быть сохранен, а границы нашей страны не могут быть нарушены силой.
Суверенитет также означает возможность самостоятельно выбирать свое будущее. Украина выбрала европейскую судьбу. Ее будущее лежит в нашем Союзе,
– акцентировала фон дер Ляйен.
Смотрите видео полного выступления Урсулы фон дер Ляйен
Европейская комиссия представила документ по обеспечения финансовых потребностей Украины в 2026 – 2027 годах. В том числе там предполагают использование замороженных российских активов. Сейчас Европа готова представить юридический текст.
5 принципов, которые ЕС предлагает для мира в Украине:
- ВСУ не могут быть ограничены в количестве.
- Будущее Украины – в ЕС. Границы нельзя изменить силой.
- Брюссель поддержит Киев финансово.
- Должны быть гарантии безопасности для Украины и санкции для России. Также речь идет о финансировании восстановления Украины, интеграцию в единый рынок или членство Украины в ЕС.
- Россия должна вернуть в Украину всех похищенных детей.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для Украины и Европы наступили решающие дни, а потому надо и в дальнейшем давить на Россию, пока не будет справедливого мира.
Она обратила внимание и на то, что россияне начинают жестче атаковать Украину, как только в переговорах намечается серьезный прогресс. И это было не раз.
Для России любое мирное соглашение – это про постоянное перекраивание карты, это про возвращение к отношениям между великими державами и сферам влияния. Но для Украины и Европы любое мирное соглашение – это о создании справедливого и мирного мира. Мира, который остановит этот конфликт, и не посеет зерно для новых конфликтов в будущем,
– высказалась президентка.
Чиновница заверила, что Европа не бросит Украину и будет и в дальнейшем поддерживать Киев. От мира в Украине зависит надежная архитектура безопасности для Европы.
Переговоры в Женеве она назвала отправной точкой. И сказала: реализация любого мирного соглашения в основном будет зависеть от ЕС и его партнеров по НАТО.
Россияне не намерены участвовать в мирных переговорах, а потому Европа должна поддерживать Украину для ее самообороны.
Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем двери для новых войн завтра. Мы не можем этого позволить,
– акцентировала чиновница.
США игнорируют интересы Киева
А вот журналисты CNN обратили внимание, что США будто игнорируют или преуменьшают беспокойство украинцев по некоторым деликатным вопросам.
Возможную сдачу Донбасса, сокращение количества ВСУ, отказ от вступления в НАТО в Белом доме называют "мелкими деталями, которые нужно согласовать".