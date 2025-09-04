В начале 2024 года только 2 страны были готовы отправить войска в Украину. Президент Франции отметил, что за последние месяцы желающих стало значительно больше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео общения с журналистами Зеленского и Макрона по итогам встреч в рамках "Коалиции желающих" 4 сентября.

Какие страны первыми согласились отправить силы в Украину?

Макрон уточнил, что сначала только Литва и Франция были готовы отправить свои войска в Украину.

В феврале 2024 года в этом зале мы завершили саммит... Нас было двое, которые говорили, что, возможно, когда-то мы будем готовы отправить войска (в Украину – 24 Канал). Это была Литва и Франция – 2 страны только,

– сказал он.

Французский президент также напомнил, что тогда "атмосфера была в целом достаточно негативная".

"В момент, когда я с вами говорю, уже есть около 20 стран, которые подтвердили желание отправить свои военные силы и ... быть частью этих сил гарантий безопасности", – добавил Макрон.

Он отметил, что это решение кристаллизовалось лишь в последние месяцы.

Сколько стран согласились прислать силы Украине?