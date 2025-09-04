На початку 2024 року лише 2 країни були готові відправити війська в Україну. Президент Франції зауважив, що за останні місяці охочих стало значно більше.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео спілкування з журналістами Зеленського та Макрона за підсумками зустрічей у межах "Коаліції охочих" 4 вересня.

Дивіться також Якщо Росія відмовиться від миру, ми разом зі США підемо на додаткові санкції, – Макрон

Які країни першими зголосилися відправити сили в Україну?

Макрон уточнив, що спочатку лише Литва та Франція були готові відправити свої війська до України.

У лютому 2024 року у цьому залі ми завершили саміт… Нас було двоє, які казали, що, можливо, колись ми будемо готові відправити війська (до України – 24 Канал). Це була Литва і Франція – 2 країни лише,

– сказав він.

Французький президент також нагадав, що тоді "атмосфера була загалом досить негативна".

"У момент, коли я з вами говорю, вже є близько 20 країн, які підтвердили бажання відправити свої військові сили і … бути частиною цих сил гарантій безпеки", – додав Макрон.

Він зауважив, що це рішення кристалізувалося лише останніми місяцями.

Скільки країн погодилися надіслати сили Україні?