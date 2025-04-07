Каким будет план по размещению миротворцев в Украине: в Британии разъяснили

Франция и Великобритания продолжают работу над планом размещения европейского контингента в Украине. Однако говорить о конкретных деталях пока рано, для этого нужно понимать, каким будет окончание войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальников штабов вооруженных сил Франции и Великобритании генерала Тьерри Буркхардта и адмирала Энтони Радакина в эфире телемарафона.

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Что руководители штабов думают о мирном плане

По словам начштабов, сейчас идет подготовка по решению различных вариантов этих условий, а сам план имеет очень широкое понятие. Ведь речь идет о прогнозировании по привлечению различных компонентов и в воздушном пространстве, и в наземном, и морском.

Сейчас говорить о плане рано, потому что нужно знать, какими именно будут условия мира. Но мы как военные уже на перед готовимся решать различные варианты этих условий. Из всех наших бесед с украинскими собеседниками, мы видим, что Украина хочет мира, поэтому Россия должна остановить свою агрессию,

– сказал Буркхардт.

В то же время Радакин подтвердил, что европейский план содержит сухопутные, морские и воздушные силы.

"Это будет о том, чтобы позволить Украине начать новую жизнь, как мирная страна, чтобы вы смогли развивать все аспекты мирной жизни, развивать экономику, иметь безопасное небо, море и границу, чтобы люди в Украине чувствовали себя уверенно и чувствовали уверенность в своей стране и будущем. Это то, что мы пытаемся определить, как военные", – указал он.

В то же время Буркхардт отметил, что план по контингенту – это очень широкое понятие. Речь о привлечении различных компонентов, и в воздушном пространстве, и в наземном, и морском. Также в нем рассматривают восстановление и наращивание ВСУ, поскольку это самая сильная гарантия безопасности.

Кстати, Стармер и Макрон заявили о "значительном прогрессе" относительно размещения иностранных войск в Украине после встречи военных руководителей в Киеве 4 апреля.