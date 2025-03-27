Макрон заявил, что иностранные войска в Украине смогут "ответить" России в случае нападения
- Макрон заявил, что европейские миротворческие силы в Украине смогут ответить на российскую агрессию в случае нападения.
- Миротворцев могут разместить в важных городах, но не на линии фронта, их задачей будет удержание мира.
- Рассматривают различные варианты размещения миротворцев, в частности в центральной Украине или даже в соседних странах.
Европейские миротворческие силы, которые могут быть развернуты в Украине в случае достижения мирного соглашения, отреагируют на нападение, если Россия снова начнет конфликт.
Соответствующую информацию сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 26 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.
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Как будут действовать миротворцы в случае нападения
Французский лидер предположил, что иностранный контингент могут разместить в "важных городах" и других местах.
Если бы снова произошла общая агрессия против украинской земли, эти армии фактически оказались бы под ударом, и тогда это наши обычные рамки привлечения... Наши солдаты, когда они задействованы и развернуты, должны реагировать и отвечать на решение главнокомандующего и, если они оказываются в конфликтной ситуации, отвечать на нее,
– заявил Эммануэль Макрон.
По его словам, европейские войска не будут размещать на линии фронта, и их не будут привлекать против российских сил сразу. Президент Франции отметил, что они "будут убеждать россиян не совершать повторное нападение", удерживая ключевые города и стратегические базы.
"Поэтому мы не на передовой, мы не идем воевать, но мы там, чтобы гарантировать длительный мир. Это пацифистский подход... Единственные, кто мог бы в этот момент спровоцировать конфликт, воинственную ситуацию, были бы россияне, если бы они снова решили начать агрессию", – добавил он.
Кроме того, согласно обнародованной информации, сейчас европейские военачальники и планировщики рассматривают ряд возможных вариантов предусматривают несколько сценариев, по которым идет подготовка для их рассмотрения и одобрения лидеров союзных стран.
Собеседник издания, ознакомлен с этим вопросом рассказал, что одним из возможных вариантов, на котором настаивает Франция, является развертывание членами коалиции значительного количества сил в центральной Украине, вероятно, вдоль Днепра, "как можно дальше от линии фронта".
Также среди других возможных вариантов, которые рассматривают, является развертывание сил еще дальше от фронтов, на крайнем западе Украины или в соседней стране.