Макрон заявил, что иностранные войска в Украине смогут "ответить" России в случае нападения

Европейские миротворческие силы, которые могут быть развернуты в Украине в случае достижения мирного соглашения, отреагируют на нападение, если Россия снова начнет конфликт.

Соответствующую информацию сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 26 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Как будут действовать миротворцы в случае нападения

Французский лидер предположил, что иностранный контингент могут разместить в "важных городах" и других местах.

Если бы снова произошла общая агрессия против украинской земли, эти армии фактически оказались бы под ударом, и тогда это наши обычные рамки привлечения... Наши солдаты, когда они задействованы и развернуты, должны реагировать и отвечать на решение главнокомандующего и, если они оказываются в конфликтной ситуации, отвечать на нее,

– заявил Эммануэль Макрон.

По его словам, европейские войска не будут размещать на линии фронта, и их не будут привлекать против российских сил сразу. Президент Франции отметил, что они "будут убеждать россиян не совершать повторное нападение", удерживая ключевые города и стратегические базы.

"Поэтому мы не на передовой, мы не идем воевать, но мы там, чтобы гарантировать длительный мир. Это пацифистский подход... Единственные, кто мог бы в этот момент спровоцировать конфликт, воинственную ситуацию, были бы россияне, если бы они снова решили начать агрессию", – добавил он.

Кроме того, согласно обнародованной информации, сейчас европейские военачальники и планировщики рассматривают ряд возможных вариантов предусматривают несколько сценариев, по которым идет подготовка для их рассмотрения и одобрения лидеров союзных стран.

Собеседник издания, ознакомлен с этим вопросом рассказал, что одним из возможных вариантов, на котором настаивает Франция, является развертывание членами коалиции значительного количества сил в центральной Украине, вероятно, вдоль Днепра, "как можно дальше от линии фронта".

Также среди других возможных вариантов, которые рассматривают, является развертывание сил еще дальше от фронтов, на крайнем западе Украины или в соседней стране.