Гарантией безопасности, если миротворческий контингент не будет введен в Украину, может стать большое количество оружия. Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что сами по себе миротворцы не смогут гарантировать безопасность.

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Какое принципиальное решение следует принять ЕС?

Во Франции уже звучали заявления о том, что нужно снять эмбарго на дальнобойное и высокоточное оружие, чтобы Украина могла защищаться не с одной завязанной за спиной рукой, а полноценно. Россия в нынешнем своем виде, как заметил Жмайло, всегда будет пытаться демонтировать украинскую государственность. Поэтому ВСУ нужно вооружение и помощь партнеров.

Только оружие, финансирование украинского ВПК, поддержка войска. Большая армия Украины будет актуальной не с момента прекращения огня, если такое произойдет, а пока существует Россия и ее диктатура,

– подчеркнул Жмайло.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества рассказал, что запасы оружия на европейских складах уменьшились и были не очень большие, потому что в течение 1990-х, 2000-х годов основным врагом Европы был так называемый мировой терроризм. Тогда Россия больше рассматривалась как партнер, а не как главный стратегический противник.

Сегодня ЕС, по убеждению Жмайло, должен принять принципиальное решение. Он отметил, что страны восточного фланга НАТО не воюют, а в Украину, которая в огне, стягивают по всей Европе относительно старые самолеты F-16.

Их нашему государству должны предоставить в количестве 85 единиц до 2028 года, в то время, как Румыния, где нет войны, получит на замену современные самолеты F-35. Украине также передают самолеты Mirage, которые списывает армия Франции, которая взамен получит более современные самолеты Rafale.

Если европейцы наконец откажутся от идеи, чтобы за деньги из выделенной помощи покупать себе современное оружие, а Украине передавать свой устаревший металлолом, за который мы очень благодарны, тогда наше государство будет иметь шанс на устойчивость,

– озвучил Жмайло.

Если Европа, по убеждению Жмайло, пересмотрит свои критические запасы, то найдет необходимое вооружение для Украины. Ведь когда запахло жареным и политика Вашингтона развернулась на 180 градусов, то нашлись оперативно 6 миллиардов евро для военной помощи, и 1,5 миллиона снарядов для украинской армии.

"Возникает вопрос, где же эти снаряды были, что о них не было известно? Поэтому здесь вопрос исключительно политический. Надо наладить более оперативную логистику", – подытожил Жмайло.

Отметим, политолог Владимир Фесенко озвучил, что действительно может стать гарантией безопасности для Украины. Он убежден, что тех гарантий, которые Украина хотела бы получить – не будет. Он поставил под сомнение, что в отношении Украины может быть применена 5 статья договора НАТО, а миротворческий контингент, о котором говорят Макрон и Стармер, скорее стоит расценивать как символические силы сдерживания.