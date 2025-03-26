Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что, за время полномасштабного вторжения России в Украину, Европа не воспользовалась шансом для того, чтобы усилить собственные военные возможности. По его словам, только сейчас там начали внедрять большие расходы на обороноспособность.

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Европа не будет отправлять миротворцев

Изменение риторики относительно миротворцев на территории Украины, по мнению Валерия Клочко, является консенсусным решением Соединенных Штатов Америки, Европы и России.

Обратите внимание! Европейские страны, которые рассматривали возможность отправлять войска в Украину для обеспечения будущего мира, начинают искать альтернативы из-за внутренних противоречий и рисков эскалации.

Страна-агрессор неоднократно подчеркивала недопустимость присутствия в Украине европейских военных, которые являются членами НАТО.

Сегодня стоит вопрос верификации ударов, то есть кто бьет по украинской территории. Это кто-то должен проверять. Также важно, чтобы был кто-то, кто будет контролировать прекращение огня по линии разграничения,

– отметил Валерий Клочок.

Дональд Трамп, вероятно, участвует в решении этого вопроса. Продолжаются обсуждения, кто будет заниматься контролем вероятных соглашений.

Клочок считает, что россияне могут согласиться только на миротворческую миссию Организации Объединенных Наций, которая должна была бы выполнять ее у линии разграничения.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что вопрос иностранного контингента в Украине остается на повестке дня и обсуждается с партнерами. 27 марта 2025 года представители нескольких стран должны определить, кто готов разместить миротворцев и какие задачи они будут выполнять.