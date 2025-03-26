Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європа не скористалася шансом для того, щоб посилити власні військові спроможності. За його словами, лише зараз там почали впроваджувати більші витрати на обороноздатність.

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Європа не відправлятиме миротворців

Зміна риторики щодо миротворців на території України, на думку Валерія Клочка, є консенсусним рішенням Сполучених Штатів Америки, Європи та Росії.

Зверніть увагу! Європейські країни, які розглядали можливість відправляти війська в Україну для гарантування майбутнього миру, починають шукати альтернативи через внутрішні суперечності та ризики ескалації.

Країна-агресорка неодноразово наголошувала на неприпустимості присутності в Україні європейських військових, які є членами НАТО.

Сьогодні стоїть питання верифікації ударів, тобто хто б'є по українській території. Це хтось має перевіряти. Також важливо, щоб був хтось, хто контролюватиме припинення вогню по лінії розмежування,

– зауважив Валерій Клочок.

Дональд Трамп, ймовірно, бере участь у розв'язанні цього питання. Тривають обговорення, хто займатиметься контролем ймовірних угод.

Клочок вважає, що росіяни можуть погодитись лише на миротворчу місію Організації Об'єднаних Націй, яка мала б виконувати її біля лінії розмежування.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що питання іноземного контингенту в Україні залишається на порядку денному та обговорюється з партнерами. 27 березня 2025 року представники кількох країн мають визначити, хто готовий розмістити миротворців та які завдання вони виконуватимуть.