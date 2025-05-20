Бельгия готова отправить войска в Украину в составе "коалиции желающих"

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что войска Бельгии готовы разместиться в Украине в рамках "коалиции желающих". Это возможно сразу же после прекращения огня.

Ранее заявляли, что разместить войска в Украине готовы 6 государств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Тео Франкена.

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Бельгия готова отправить миротворцев в Украину

Бельгия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине в рамках "коалиции желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания. Глава оборонного ведомства Бельгии отметил, что это возможно сразу после установления перемирия.

Мы готовы в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия,

– сказал он.

Ранее сообщалось, что в составе "коалиции желающих" отправить миротворцев в Украину готовы 6 стран: Великобритания, Франция, Литва, Латвия и Эстония. Шестую же страну не разглашали. Точно не известно, шла ли речь тогда именно о Бельгии.