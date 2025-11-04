"В России полный провал": почему Мишустин внезапно улетел в Китай

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Пропагандисты отчитались о новых договоренностях между странами.

В эфире 24 Канала политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал, зачем российский премьер полетел в Пекин и предположил, о каком партнерстве пытался договориться.

Важно Китай резко увеличил поставки комплектующих для российских дронов, – WP

Какую задачу Путин поставил перед Мишустиным?

Сейчас Россия пытается имитировать активизацию экономического сотрудничества с Китаем, а также показать, что встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кенджу якобы провалилась. Сейчас над этим работает вся российская пропаганда.

В то же время Кремль пытается скрыть другое судьбоносное событие для России. Речь идет о лояльности Си Цзиньпина к Москве, что она якобы увеличилась после встречи с Трампом, что абсолютно не соответствует действительности.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа прошла достаточно конструктивно и позитивно для обеих сторон. Лаконичные комментарии Си были достаточно комплементарного характера и там не было никаких острых углов,

– отметил Буряченко.

Также уже после завершения встречи были комментарии относительно того, что в Малайзии прошли успешные переговоры о продаже Соединенным Штатам американского сегмента TikTok.

Больше всего по самолюбию Путина ударило то, что завершение российско-украинской войны Трамп и Си обсуждали без Москвы. Именно поэтому Кремль в срочном режиме отправил Мишустина в Китай,

– сказал политолог.

Такой показатель активности россиян говорит, что у них сейчас полный провал в коммуникации с Китаем. И разоблачает неуверенность Путина, что Пекин еще остается их стратегическим партнером.

По мнению политолога, маловероятна история, что Китай будет отказываться под давлением Соединенных Штатов от закупки российской нефти. Однако абсолютно реально, что сейчас под санкционным давлением и угрозой попасть под вторичные санкции со стороны Соединенных Штатов, Китай, например, будет говорить, что мы больше рискуем, чем раньше, и продавайте нам тот объем нефти значительно дешевле, чем раньше.

К тому же в течение последнего года Китай не инвестировал в российскую экономику. В то же время Россия вынуждена держать свои золотовалютные резервы в национальной валюте Китая – юанях, которая не является конвертируемой, потому что напрямую зависит от партийной стратегии КНР.

Фактически она держит собственную подушку безопасности полностью в руках Китая и ничего уже с этим сделать не может. Китай прекрасно это понимает.

Как Китай сотрудничает с Россией?