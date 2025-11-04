В частности, они обсудили новые совместные проекты в энергетике, космосе и высоких технологиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС" и другие СМИ.

Смотрите также Полная катастрофа, – аналитик объяснил, почему встреча Трампа и Си закончилась большим провалом

О чем договорились Россия и Китай?

Российские СМИ сообщают, что Михаил Мишустин во время переговоров в Большом восточном зале Дома народного собрания передал Си Цзиньпиню искренние поздравления и пожелания от Владимира Путина.

По словам российского премьера, по итогам переговоров сторон на уровне лидеров в мае и в сентябре, были приняты важные решения для укрепления всестороннего стратегического партнерства между странами.

Российская и китайская стороны подписали около десяти документов о сотрудничестве в ключевых отраслях – от спутниковой навигации и сельского хозяйства до использования ядерных материалов.

Ожидаются совместные проекты, такие как освоение энергетических месторождений, производство высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики, а также сотрудничество в сфере космоса, в частности освоение Луны.

Важно продолжить создание благоприятных условий привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты,

– заявил российский высокопоставленный чиновник.

Какие еще детали визита известны?

Михаил Мишустин встречался с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в городе Ханчжоу.

Согласно совместному коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств, Москва и Пекин также будут укреплять сотрудничество в Арктике, включая взаимодействие по Северному морскому пути.

Российско-китайские отношения не имеют блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран... Стороны продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и должным образом отвечать на внешние вызовы,

– также говорится в документе.

Ранее Си встретился с Трампом