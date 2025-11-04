Зокрема, вони обговорили нові спільні проєкти в енергетиці, космосі та високих технологіях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС" та інші ЗМІ.

Про що домовилися Росія та Китай?

Російські ЗМІ повідомляють, що Михайло Мішустін під час переговорів у Великому східному залі Дому народних зборів передав Сі Цзіньпіню найщиріші вітання та побажання від Володимира Путіна.

За словами російського прем'єра, за підсумками переговорів сторін на рівні лідерів в травні та у вересні, були ухвалені важливі рішення для зміцнення всебічного стратегічного партнерства між країнами.

Російська та китайська сторони підписали близько десяти документів про співпрацю у ключових галузях – від супутникової навігації та сільського господарства до використання ядерних матеріалів.

Очікуються спільні проєкти, такі як освоєння енергетичних родовищ, виробництво високотехнологічного обладнання, дослідження Арктики, а також співпраця у сфері космосу, зокрема освоєння Місяця.

Важливо продовжити створення сприятливих умов залучення взаємних інвестицій. Підтримувати наші спільні проєкти,

– заявив російський високопосадовець.

Які ще деталі візиту відомі?

Михайло Мішустін зустрічався з прем’єром Державної ради КНР Лі Цяном у місті Ханчжоу.

Згідно зі спільним комюніке за підсумками тридцятої регулярної зустрічі глав урядів, Москва та Пекін також зміцнюватимуть співпрацю в Арктиці, включаючи взаємодію по Північному морському шляху.

Російсько-китайські відносини не мають блокового та конфронтаційного характеру і не спрямовані проти третіх країн... Сторони продовжать зміцнювати співпрацю у всіх сферах та належним чином відповідати на зовнішні виклики,

– також ідеться у документі.

