"У Росії повний провал": чому Мішустін раптово полетів до Китаю

Днями прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін відвідав Китай, де провів переговори з Сі Цзіньпіном. Пропагандисти прозвітували про нові домовленості між країнами.

В етері 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав, навіщо російський прем'єр полетів у Пекін та припусти, про яке партнерство намагався домовитися.

Важливо Китай різко збільшив постачання комплектуючих для російських дронів, – WP

Яке завдання Путін поставив перед Мішустіним?

Зараз Росія намагається імітувати активізацію економічної співпраці з Китаєм, а також показати, що зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Кенджу нібито провалилася. Зараз над цим працює вся російська пропаганда.

Водночас Кремль намагається приховати іншу доленосну подію для Росії. Йдеться про лояльність Сі Цзіньпіна до Москви, що вона нібито збільшилася після зустрічі з Трампом, що абсолютно не відповідає дійсності.

Зустріч Сі Цзіньпіна й Трампа пройшла досить конструктивно й позитивно для обох сторін. Лаконічні коментарі Сі були досить комплементарного характеру й там не було жодних гострих кутів,

– зазначив Буряченко.

Також вже після завершення зустрічі були коментарі щодо того, що в Малайзії пройшли успішні перемовини щодо продажу Сполученим Штатам американського сегмента TikTok.

Найбільше по самолюбству Путіна вдарило те, що завершення російсько-української війни Трамп й Сі обговорювали без Москви. Саме тому Кремль у терміновому режимі відправив Мішустіна у Китай,

– сказав політолог.

Такий показник активності росіян говорить, що в них зараз повний провал у комунікації з Китаєм. Та викриває невпевненість Путіна, що Пекін ще залишається їхнім стратегічним партнером.

На думку політолога, малоймовірною є історія, що Китай відмовлятиметься під тиском Сполучених Штатів від закупівлі російської нафти. Проте абсолютно реально, що зараз під санкційним тиском та загрозою попасти під вторинні санкції з боку Сполучених Штатів, Китай, наприклад, буде говорити, що ми більше ризикуємо, чим раніше, і давайте продавайте нам той об'єм нафти значно дешевше, аніж раніше.

До того ж протягом останнього року Китай не інвестував у російську економіку. Водночас Росія вимушена тримати свої золото-валютні резерви в національній валюті Китаю – юанях, яка не є конвертованою, тому що прямо залежить від партійної стратегії КНР.

Фактично вона тримає власну подушку безпеки повністю в руках Китаю і нічого вже з цим зробити не може. Китай чудово це розуміє.

