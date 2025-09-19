Президент Финляндии раскрыл, в каких странах развернут новую миссию НАТО "Восточный страж"
- Миссия НАТО "Восточный страж" будет развернута в Румынии и Польше для укрепления обороны восточного фланга Альянса.
- Операция будет состоять из двух этапов: размещение военных на границе с Беларусью и формирование противоударного блока для противодействия российским беспилотникам и ракетам.
Новая военная миссия НАТО "Восточный страж" должна усилить оборону восточного фланга Европы после недавних атак российских беспилотников. Сначала эта миссия будет развернута в двух европейских странах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Финляндии Александера Стубба, которую цитирует Reuters.
Интересно Вместо НАТО: союзники придумали новую форму защиты для Украины, – WP
В каких странах развернут миссию "Восточный страж" в первую очередь?
Александер Стубб отметил, что Европа может многому научиться у Украины по защите от дронов.
Финский глава также отметил, что миссия "Восточный страж" направлена на укрепление обороны юго-восточного фланга НАТО. Сначала она начнется в Румынии и Польше.
В то же время генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что в случае повторения ситуации с нарушением воздушного пространства Польши должны быть применены не только действия для сбивания этих БПЛА, но и контрудары по объектам запуска этих дронов. Кроме того, по словам эксперта, Европа должна задуматься над тем, как организовать систему собственной защиты.
Что известно о новой миссии НАТО в Польше и Румынии?
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 сентября заявил, что Альянс начинает операцию "Восточный страж", чтобы укрепить восточный фланг после атаки российских беспилотников на Польшу. Эта миссия будет происходить в два этапа.
Первый этап – разместить военных на границе с Беларусью, где проходили военные учения "Запад-2025". Вторым этапом должно стать формирование противоударного блока для противодействия российским БпЛА и ракетам. К операции привлекут ресурсы ряда стран-членов, в частности Дании, Франции, Великобритании и Германии.
Для проведения этой миссии президент Польши Кароль Навроцкий подписал специальную резолюцию. Она позволяет военнослужащим стран НАТО находиться на польской территории в рамках операции "Восточный страж".