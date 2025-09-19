Новая военная миссия НАТО "Восточный страж" должна усилить оборону восточного фланга Европы после недавних атак российских беспилотников. Сначала эта миссия будет развернута в двух европейских странах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Финляндии Александера Стубба, которую цитирует Reuters.

В каких странах развернут миссию "Восточный страж" в первую очередь?

Александер Стубб отметил, что Европа может многому научиться у Украины по защите от дронов.

Финский глава также отметил, что миссия "Восточный страж" направлена на укрепление обороны юго-восточного фланга НАТО. Сначала она начнется в Румынии и Польше.

В то же время генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что в случае повторения ситуации с нарушением воздушного пространства Польши должны быть применены не только действия для сбивания этих БПЛА, но и контрудары по объектам запуска этих дронов. Кроме того, по словам эксперта, Европа должна задуматься над тем, как организовать систему собственной защиты.

Что известно о новой миссии НАТО в Польше и Румынии?