В субботу, 13 сентября, в Лондоне состоялись два массовых митинга. Один из них ультраправый марш под руководством Томми Робинсона и контрпротест антирасистов.

Полиция была вынуждена применить силу из-за столкновений между участниками акций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему в Лондоне люди вышли на митинги?

Десятки тысяч людей собрались в центре Лондона на марш "Объединим Королевство", организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном. Участники направлялись к улице Уайтхолл. Там запланированы речи, в частности Стива Бэннона, менеджера избирательной кампании Дональда Трампа.

Массовые митинги в Лондоне: смотрите видео

Одновременно в другой части города проходит контрпротест "Марш против фашизма" организации Stand Up To Racism. Там собралось около 500 человек с плакатами "Женщины против крайне правых", "Против Томми Робинсона" и "Беженцы, добро пожаловать".

Демонстранты пройдут маршем к Парламентской площади, где состоятся выступления депутатов Дианы Эббот и Сары Султаны.

Сотни тысяч людей вышли на улицы Лондона: смотрите видео

Полиция британской столицы сообщила, что в офицеров бросали снаряды, из-за чего пришлось применить силу. Для охраны порядка привлекли 500 полицейских из других регионов и специальные фургоны.

Митингующие против фашизма и мигрантов: смотрите видео

На маршах использовали флаги и символику. Там заметили британские и шотландские кресты, валлийские флаги, лозунги "Остановите лодки", "Отправьте их домой" и "Объедините королевство".

Сотни британских и шотландских флагов на митингах: смотрите видео

Один из участников нес деревянный крест с надписью "RIP Charlie Kirk", американского праворадикального активиста, застреленного на выступлении в университете.

Митинги ультраправых и антирасистов: смотрите видео

Мусульманские общины Лондона накануне выразили опасения относительно марша Робинсона из-за предыдущей антимусульманской риторики и инцидентов оскорбительных выкриков во время прошлых акций.

