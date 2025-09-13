Полиция была вынуждена применить силу из-за столкновений между участниками акций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Смотрите также Смена премьера, протесты и дефицит: как экономика Франции балансирует "на грани"
Почему в Лондоне люди вышли на митинги?
Десятки тысяч людей собрались в центре Лондона на марш "Объединим Королевство", организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном. Участники направлялись к улице Уайтхолл. Там запланированы речи, в частности Стива Бэннона, менеджера избирательной кампании Дональда Трампа.
Массовые митинги в Лондоне: смотрите видео
Одновременно в другой части города проходит контрпротест "Марш против фашизма" организации Stand Up To Racism. Там собралось около 500 человек с плакатами "Женщины против крайне правых", "Против Томми Робинсона" и "Беженцы, добро пожаловать".
Демонстранты пройдут маршем к Парламентской площади, где состоятся выступления депутатов Дианы Эббот и Сары Султаны.
Сотни тысяч людей вышли на улицы Лондона: смотрите видео
Полиция британской столицы сообщила, что в офицеров бросали снаряды, из-за чего пришлось применить силу. Для охраны порядка привлекли 500 полицейских из других регионов и специальные фургоны.
Митингующие против фашизма и мигрантов: смотрите видео
На маршах использовали флаги и символику. Там заметили британские и шотландские кресты, валлийские флаги, лозунги "Остановите лодки", "Отправьте их домой" и "Объедините королевство".
Сотни британских и шотландских флагов на митингах: смотрите видео
Один из участников нес деревянный крест с надписью "RIP Charlie Kirk", американского праворадикального активиста, застреленного на выступлении в университете.
Митинги ультраправых и антирасистов: смотрите видео
Мусульманские общины Лондона накануне выразили опасения относительно марша Робинсона из-за предыдущей антимусульманской риторики и инцидентов оскорбительных выкриков во время прошлых акций.
Какие протесты и митинги недавно состоялись в мире?
В Непале были акции протеста против запрета социальных сетей. Во время стрельбы погибли по меньшей мере 17 человек, в частности жена бывшего премьер-министра Раджьялакшми Читракар. Она оказалась под нападением митингующих возле собственного дома.
10 сентября во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Блокируем все" против нового премьер-министра Себастьяна Лекорню, президента Макрона и сокращения бюджета. Во время акций были задержаны по меньшей мере 450 человек.
В Сербии прошли масштабные протесты с требованием досрочных выборов и отставки президента Вучича. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.