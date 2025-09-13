Поліція була змушена застосувати силу через сутички між учасниками акцій. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Зміна прем'єра, протести та дефіцит: як економіка Франції балансує "на межі"

Чому у Лондоні люди вийшли на мітинги?

Десятки тисяч людей зібралися у центрі Лондона на марш "Об'єднаймо Королівство", організований ультраправим активістом Томмі Робінсоном. Учасники прямували до вулиці Вайтголл. Там заплановані промови, зокрема Стіва Беннона, менеджера виборчої кампанії Дональда Трампа.

Масові мітинги у Лондоні: дивіться відео

Одночасно в іншій частині міста проходить контрпротест "Марш проти фашизму" організації Stand Up To Racism. Там зібралося близько 500 осіб із плакатами "Жінки проти крайніх правих", "Проти Томмі Робінсона" та "Біженці, ласкаво просимо".

Демонстранти пройдуть маршем до Парламентської площі, де відбудуться виступи депутатів Діани Еббот та Сари Султани.

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Лондона: дивіться відео

Поліція британської столиці повідомила, що в офіцерів кидали снаряди, через що довелося застосувати силу. Для охорони порядку залучили 500 поліцейських із інших регіонів та спеціальні фургони.

Мітингувальники проти фашизму та мігрантів: дивіться відео

На маршах використовували прапори та символіку. Там помітили британські та шотландські хрести, валлійські прапори, гасла "Зупиніть човни", "Відправте їх додому" та "Об'єднайте королівство".

Сотні британських та шотландських стягів на мітингах: дивіться відео

Один із учасників ніс дерев'яний хрест із написом "RIP Charlie Kirk", американського праворадикального активіста, застреленого на виступі в університеті.

Мітинги ультраправих та антирасистів: дивіться відео

Мусульманські громади Лондона напередодні висловили побоювання щодо маршу Робінсона через попередню антимусульманську риторику та інциденти образливих вигуків під час минулих акцій.

Які протести та мітинги нещодавно відбулись у світі?