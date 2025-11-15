Ведуча 24 Каналу Яна Богославська почула думки мітингарів. Зокрема, вона поспілкувалась з ініціаторкою акції Марією Барабаш, яка запрошувала людей долучитися до протестів на Майдані Незалежності.

Важливо На Майдані Незалежності відбувся протест проти корупції: скільки людей прийшло та чого вимагають

До чого закликали організатори акції протесту?

Марія розповіла, чому вона закликала українців на акцію. Також згадала про нині актуальних, на її думку, політичних в'язнів в Україні.

Потрібно скасувати застави для корупціонерів та звільнити з в'язниці Руслана Магомедрасулова та його батька. Руслан є головним детективом НАБУ по справі Міндіча. Він вже пів року сидить у підвалі СБУ разом зі своїм батьком. Це чисто політичний тиск на слідство. Вони хочуть знищити докази,

– наголосила Барабаш.

Також, за її словами, потрібно скасувати всі застави для корупціонерів, щоб вони не могли вносити мільйонні суми і виходити впродовж одного дня.

Зверніть увагу! Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк вважає, що перебування детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, який розслідував справу міндічгейт, вже кілька місяців під вартою виглядає як тиск на антикорупційну систему. Нагадаємо, що Магомедрасулова підозрюють, зокрема, у веденні бізнесу з Росією.

"Потрібна судова реформа. У нас за 35 років не сидить у в'язниці за корупцію жоден навіть народний депутат, жоден міністр, жоден заступник міністра, жоден прем'єр-міністр і жоден президент. А я б хотіла, щоб у мене була така держава, де депутати, міністри сиділи за свої злочини у в'язниці із довічними строками, з конфіскацією майна всіх їх рідних. Тому що вони все записують на своїх родичів, близьких, і це не є припустимим", – підкреслила Барабаш.

Також мітингувальники наголошували на екстрадиції Тимура Міндіча – головного фігуранта корупційного скандалу. За їхніми словами, всіх причетних до корупційної схеми, навіть якщо вони зараз перебувають за кордоном, потрібно повернути в Україну, щоб український суд виніс їм вироки.

Що відомо про корупційний скандал, який розкрили НАБУ та САП?