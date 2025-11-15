Загалом на Майдані зібралися близько 200 людей, за словами організаторів. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про акцію протесту на Майдані?

На своїй сторінці у Facebook співзасновник благодійного фонду "Українські герої" Рустам Набібулін оприлюднив заклик зібратися 15 листопада опівдні, аби висловити протест проти корупції.

"Ви знали, що військовий збір, який українці справно платять "на армію", не йде напряму на оборону? Ці гроші потрапляють у загальний бюджет, де розчиняються – і саме там їх "освоюють" через схеми, тендери й фіктивні контракти. За минулий рік українці сплатили понад 50 мільярдів, але ці кошти не стали бронею, не стали дронами, не стали укріпленнями… Щобільше, офіційно підтверджено, що понад 5 мільярдів розкрадено на будівництві фортифікацій", – написала голова правління громадської організації "Спротив" Марія Барабаш.

Активіст ініціативи "Армія SOS" та засновник Matrix-UAV Юрій Касьянов закликав киян вийти на "забрання небайдужих" на Майдані Незалежності о 12:00 15 листопада, однак підкреслив, що не називає подію "мітингом" чи "Майданом", адже такі формати під час війни не дозволені.

Акція на Майдані таки відбулася. Свою позицію прийшли висловити кількасот людей. На Майдані Незалежності побувала журналістка 24 Каналу Яна Богославська.

Які вимоги висувають протестувальники: дивіться відео-коментар Марії Барабаш

Протест на Майдані: дивіться відео

Як пройшов протест на Майдані Незалежності: дивіться відео

У Києві протестували проти корупції: дивіться відео

Протест проти корупції у Києві: дивіться відео

Як реагували у соцмережах?

Заклики активістів частково поширили у соцмережах, однак серед публічних персон реакція виявилася переважно стриманою. У коментарях також можна зустріти значну кількість критики, зокрема від прихильників президента Володимира Зеленського, які звинувачують опозицію у провокуванні протестів під час війни, хоча ніякі політичні сили офіційно таких закликів не робили.

Водночас інтерес до акції проявили і люди, пов’язані з російською пропагандою. Зокрема, підтримку протесту висловив Олег Царьов, колишній народний депутат, який позбавлений українського громадянства та переховується в Росії. Аналогічні схвальні реакції з’явилися й на російських пропагандистських ресурсах.

Свою позицію озвучив і військовослужбовець 56-ї мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов. Він зазначив, що під час війни громадяни мають право на мирний протест, адже влада повинна залишатися підзвітною суспільству.

Водночас із тим, варто розмежовувати громадський мирний протест та агресивні заклики до повалення конституційного ладу. Зеленського у відставку – антиконституційний заклик, хочете ви того чи ні… Чітко окреслюйте вимоги протесту, одиночного чи масового і не піддавайтесь провокаціям чи крайнощам,

– зазначив він.

Що відомо про операцію "Мідас"?