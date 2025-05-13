Индия готова ответить на новые теракты: Моди предупредил Пакистан

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предупредил Пакистан, что Индия нанесет новые удары по террористическим укрытиям в случае повторных атак на свою территорию. Моди подчеркнул, что даже ядерный шантаж со стороны Исламабада не остановит Нью-Дели от решительных действий.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Моди подчеркнул, что ему не помешает даже ядерный шантаж со стороны Пакистана, который, по его словам, пытается использовать ядерное оружие как средство давления на Индию.

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Индия готова к новым ударам по Пакистану

Эти комментарии стали первыми публичными высказываниями Моди после того, как индийские войска нанесли серии ударов по территории Пакистана, уничтожив объекты, которые Нью-Дели считает "террористическими лагерями".

По словам премьера, Индия продолжит отвечать на террористические угрозы, даже если это потребует новых атак по территории Пакистана, указывая, что такие действия будут проведены "на условиях Индии".

Моди заверил, что "если в Индии произойдет теракт, на него будет дан достойный ответ". Он также подчеркнул важность того, чтобы терроризм и переговоры не шли вместе, упомянув о недопустимости любого сотрудничества с террористами.

Напомним, что последние напряжения между Индией и Пакистаном возникли после нападения на индуистских туристов в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке боевиков, хотя Исламабад отвергает эти обвинения и настаивает на том, что атаки на территории Пакистана были направлены на гражданские объекты, а не на террористические группировки.

Несмотря на это, Индия продолжает настаивать на необходимости нейтрализации террористических очагов на пакистанской территории. Ранее, в результате четырех дней интенсивных перестрелок, страны подписали соглашение о прекращении огня, которому способствовал президент США Дональд Трамп. Но, как отметил Моди, терроризм не может быть частью любых переговоров и международных соглашений.