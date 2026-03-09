Трамп отреагировал на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана

В воскресенье, 8 марта, в Иране все же избрали нового аятоллу. Им стал сын Али Хаменеи Моджтаба.

Дональд Трамп отреагировал на это в эфире Fox News. Он дал понять, что Америке не нравится выбор иранского режима.

Что сказал Трамп об избрании Моджтабы Хаменеи лидером Ирана?

Журналистам президент США сказал коротко: "не доволен". Так его слова передал ведущий Брайан Килмейд.

Когда Трампа спросили, чего он хочет от Ирана, тот повторил свое требование о безоговорочной капитуляции Тегерана. Президент США хочет, чтобы Иран сдался.

Я сказал "безоговорочная". Я сказал "безоговорочная". Это когда они признают поражение или когда они больше не могут воевать, но мы уже неоднократно уничтожали их руководство. Поэтому то, что мы делаем, является большим делом не только для нашей страны, не только для Израиля, не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. Когда это закончится, мы будем иметь гораздо более безопасный мир,

– убежден Трамп.

Важно! Среди американцев есть уже 7 погибших во время войны в Иране. Операция США "Эпическая ярость" началась 28 февраля и продолжается уже более недели. В Израиле ее назвали "Рык льва", страны ведут военные действия вместе.

Что ранее говорил Трамп о Моджтабе Хаменеи?