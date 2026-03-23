"Картонный аятолла": зачем в Иране создают ИИ-фото и видео с Моджтабой Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана так и не появился на публике после избрания аятоллой. То есть иранцы не видели его после ранения. Все это только укрепляет мнение, что Хаменеи-младший может быть мертв.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Журналисты прямо указывают, что иранский режим заполняет информационную пустоту с помощью ИИ и фейков.

Зачем в Иране генерируют ИИ с Моджтабой Хаменеи?

Поскольку новый аятолла нигде не появляется, то иранцам скармливают его изображение. Важно, что ни видео, ни даже аудио речей Моджтабы нет – текст начитывали дикторы. В том числе первую речь после избрания на должность и речь к празднику Навруз, который отмечали на днях. То есть голос Хаменеи-младшего не звучит.

Фото также нет, но вместо них активно используют сгенерированные искусственным интеллектом. Например, фото профиля в Х (бывший твитер) – старое. Его специально модифицировали с помощью ИИ, чтобы оно выглядело новым.



WSJ пишут, что это фото Моджтабы Хаменеи в его профиле – ненастоящее / Скриншот 24 Канала

Обратите внимание! Иранский режим генерирует новые изображения Моджтабы или модифицирует старые, пропуская их через AI-инструменты. Таким образом меняют фон, контекст, порой даже позу или сцену. Часть таких сцен полностью вымышленные, ведь они "героические" – лидер позирует на фоне ракет, с военными и тому подобное.

На странице Хаменеи-младшего в Х всего 78 постов. Хотя она создана в марте 2026-го, фотографий там нет – только тексты и рисунки различных представителей режима.

Отдельного внимания заслуживают откровенно пропагандистские сцены Моджтабы с Али Хаменеи и его предшественником Рухоллой Хомейни. Полные религиозного подтекста, они призваны показать преемственность власти, мол, новый лидер продолжает дело старых.

Единичные видео Моджтабы тоже или старые, или размытые и без даты.

Он ранен? Он вообще жив?

– спрашивают иранцы.

Многие уже смеются над такой политикой, называя нового аятоллу картонным.

Следует сказать, что США пытаются установить, где сейчас Хаменеи. В разведке думают, что он все же жив, но не принимает решений.