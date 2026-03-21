Сейчас возникает много вопросов о том, кто на самом деле руководит делами в Иране. Об этом пишет Axious.

Что говорят спецслужбы о ситуации в Иране?

Разведки США, Израиля и других стран внимательно следили за праздником Навруз, ожидая традиционного обращения нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Однако он ограничился лишь письменным заявлением, что усилило сомнения относительно его состояния и роли в руководстве страной.

По данным американских и израильских источников, Хаменеи мог получить ранения во время израильского удара, в результате которого погиб его отец. Несмотря на это, разведка считает, что он жив, хотя и не появляется публично из соображений безопасности. В США и Израиле также сомневаются, ли именно он принимает ключевые решения. После ликвидации ряда иранских чиновников, включая Али Лариджани, в стране сформировался вакуум власти, который, вероятно, заполняет Корпус стражей исламской революции.

Аналитики отмечают, что отсутствие публичной активности Хаменеи является нетипичным даже с учетом военных условий. Это может свидетельствовать как о проблемах со здоровьем, так и о более глубоком кризисе управления в Иране, хотя признаков полного коллапса режима пока нет.

Что известно о состоянии Моджтабы Хаменеи?