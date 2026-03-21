Сейчас возникает много вопросов о том, кто на самом деле руководит делами в Иране. Об этом пишет Axious.
Что говорят спецслужбы о ситуации в Иране?
Разведки США, Израиля и других стран внимательно следили за праздником Навруз, ожидая традиционного обращения нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Однако он ограничился лишь письменным заявлением, что усилило сомнения относительно его состояния и роли в руководстве страной.
По данным американских и израильских источников, Хаменеи мог получить ранения во время израильского удара, в результате которого погиб его отец. Несмотря на это, разведка считает, что он жив, хотя и не появляется публично из соображений безопасности. В США и Израиле также сомневаются, ли именно он принимает ключевые решения. После ликвидации ряда иранских чиновников, включая Али Лариджани, в стране сформировался вакуум власти, который, вероятно, заполняет Корпус стражей исламской революции.
Аналитики отмечают, что отсутствие публичной активности Хаменеи является нетипичным даже с учетом военных условий. Это может свидетельствовать как о проблемах со здоровьем, так и о более глубоком кризисе управления в Иране, хотя признаков полного коллапса режима пока нет.
Что известно о состоянии Моджтабы Хаменеи?
Напомним, ранее Президент Трамп предположил, что новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи, возможно, получил ранения, но остается живым. Иранский чиновник подтвердил, что Хаменеи получил ранения, однако продолжает руководить страной. Кроме того, государственное телевидение назвало его раненым на войне.
Несколько источников сообщали, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исчез из публичного пространства, вызвав слухи о его возможном пребывании в Москве. Его исчезновение связывают с тайной операцией эвакуации из-за обострения ситуации в Иране.
Как отмечает CNN, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи во второй раз прислал обращение без аудио или видео подтверждения своей дееспособности. Это еще больше вызывает подозрения относительно состояния его здоровья.