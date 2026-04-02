Окончательное решение: парламент Молдовы одобрил выход страны из СНГ
В четверг, 2 апреля, Молдова приняла окончательное решение о выходе из Содружества независимых государств (СНГ). Заодно парламент доненсировал соответствующий протокол и устав организации.
Об этом сообщил департамент коммуникаций и связей с общественностью парламента Республики Молдова.
Почему Молдова уходит из СНГ?
Инициатором разрыва стало Министерство иностранных дел страны. По словам ведомства, главным аргументом стало грубое нарушение Россией принципа взаимного признания территориальной целостности и неприкосновенности границ.
Этот принцип, который был основой для создания СНГ, нарушается Российской Федерацией, которая ведет войну против Украины, совершила акты агрессии против Грузии и незаконно удерживает военные войска на территории Республики Молдова,
– говорится в сообщении.
Денонсацию поддержали 60 депутатов от фракций правящей партии PAS, Демократия дома и еще несколько парламентариев от Блока Альтернатива.
Справка. Денонсация – это официальный, правомерный отказ одного государства от выполнения международного договора, что приводит к прекращению его действия.
В МИД также отметили, что этот процесс является естественным и неизбежным шагом на пути к полноправному членству Молдовы в Европейском Союзе.
После расторжения соглашений государство рассчитывает экономить 3,1 миллиона леев (около 153 000 евро) ежегодно – именно столько составлял вклад в бюджет СНГ.
Когда Молдова может стать членом ЕС?
Молдова получила статус кандидата на вступление в Евросоюз одновременно с Украиной – 23 июня 2022 года, а в декабре 2023-го Европейский совет принял решение начать переговоры с обоими государствами.
Осенью 2025 года Европейская комиссия заявляла, что цель Молдовы присоединиться к Евросоюзу до 2028 года является достижимой, если страна активизирует темп реформ.
Тогда сообщалось, что страна уже выполнила условия для открытия трех из шести кластеров переговоров – "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения".